Omar Cascante contó que en su primer día en el Chinamo solo tenía dos camisas

Omar Cascante debutó en El Chinamo en 2015. Instagram

El periodista Omar Cascante se unió al equipo de presentadores de El Chinamo en 2015 y, según recordó, entonces solo tenía un par de camisas nuevas para usar (o sea, era quite, lave, seque y ponga); en cambio hoy estrena todas las noches.

El conductor de Buen día contó en su perfil de Instagram que hace 6 años fue a una tienda a comprarse la ropa que usaría en su primer día como chinamero, luego el dueño de la marca lo contactó para patrocinarlo. Es decir, se ganó la lotería.

Esta fue la camisa floreada que usó en aquel primer Chinamo. Instagram

“No me da pena contarles que para ese momento solo tenía dos camisas y dos pantalones para salir en trece programas. Así que me encaramé esa camisa floreada que ven en la foto y presenté ese primer Chinamo sin saber qué iba a usar al día siguiente. Resulta que después del programa un señor me escribió un mensaje privado: ‘Hola, disculpe, ¿dónde consiguió esa camisa?’”.

“Yo le dije: ‘la compré ayer porque me pareció bonita y alegre y la necesitaba de emergencia, ¿por qué la pregunta?’. Y la respuesta que vino me sorprendió aún más, él me dijo: ‘Yo soy el dueño de esa marca y me gustaría bendecirlo’. (...) al día siguiente después de no tener ropa, tenía más de diez camisas de todos los colores y como siete pantalones. Nunca había tenido tanta ropa en mi clóset”, contó.

El presentador mencionó que de esa experiencia aprendió dos cosas: no hay que tener miedo del camino y “todos los días estrenamos milagros”.