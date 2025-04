Omar Cascante habló claro sobre la mamá de su segundo hijo: ¿son familia?, ¿por qué la ‘oculta’ en redes?

Omar Cascante se convirtió en papá por segunda vez el 22 de diciembre del año pasado. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Omar Cascante/Instagram)

Omar Cascante aclaró dos grandes dudas que hay alrededor de un tema de su vida que más intriga ha causado entre la gente los últimos meses: el de la mamá de su segundo hijo.

El experiodista de Teletica habló claro respecto a eso en una extensa y sincera carta que publicó este Sábado Santo en su Instagram y que tituló: “Yo decido qué de mi vida es estrictamente privado”.

Cascante inició contando que una de las preguntas más recurrentes que le han hecho es por qué Valeria, la mamá de su segundo hijo, Santiago, nunca sale en las fotos que él comparte en redes, un punto que él explicó con lujo de detalle.

“La respuesta es muy sencilla: he decidido no exponerla, quiero preservar su paz lo más que se pueda. Hay excesiva crueldad en las redes y demasiada gente resentida dando vuelta en este camino de la comunicación”, aseguró el galán.

De seguido mencionó el tema de la supuesta consanguinidad que algunas páginas faranduleras dijeron que había entre Omar y la mamá de Santi, quien va para cuatro meses de nacido.

“Algunos ‘ligeros’ se han desvelado pensando en si realmente a la mamá de Santiago y a mí nos une la sangre de manera estrecha, no se preocupen, no hay ninguna consanguinidad que hubiera podido poner en riesgo la vida de nuestro hijo. No lo digo yo, lo dijeron todos los especialistas que llevaron el embarazo.

“Lamentablemente la mayoría de quienes opinan gozan de una impunidad absoluta para adjetivar sin el mínimo temor o respuesta; capaces de escribir: qué descuidada está, quedó demasiado flaca o demasiado gorda o cosas peores (que ya leí) como: seguro le regaló el hijo”, dijo Omar.

Manifestó que esos comentarios son de los que quiere proteger a la mamá de Santi y calificó como “gente tóxica” a los autores de esas palabras.

“De ese tipo de gente tóxica es que decidí protegerla y procurar defender su privacidad y preservar su tranquilidad, aunque eso me cueste el barato escarnio de algunos. No tengo ganas de que ella deba lidiar con esa impunidad verbal de quienes piensan que el pecado es lo que se hace y no lo que se dice”, dijo.

Él le pone el pecho a las balas porque, afirmó, tiene 20 años de ser parte del medio y ya se acostumbró al qué dirán, cosas que, algunas, hasta le divierten.

“Protegerla es un acto de amor. Si cuido de ella, cuido de mi hijo”, subrayó.

Cascante también marcó la cancha respecto a su vida privada y su vida pública. “Mi vida privada no debe interesarle a nadie, por mi familia responderé ante el Señor y no ante los seguidores de las redes”, continuó.

