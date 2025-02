Omar Cascante respondió así a mujer que le dijo en un mensaje privado que le caía mal

Omar Cascante tiene ocho meses alejado de la televisión. Fotografía: Instagram de Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

A través de un mensaje privado, una seguidora le confesó a Omar Cascante que no le caía bien y el periodista no lo pensó dos veces para responderle y publicar una captura de la “conversación”.

La reciente entrevista que dio Cascante al programa Íntimo, de Douglas Sánchez, motivó el mensaje que envió la seguidora al expresentador de Buen día, la revista matutina de canal 7 en la que trabajó.

“Escuché tu entrevista y, de verdad, tocó mi corazón, tanto como madre, que tienes tanta razón. Dios hizo un cambio en tu vida para bien, eres otro. La verdad antes no me simpatizabas, pero tuve curiosidad de escucharte y fue muy lindo como hablaste, Dios no te quitó. Él te bendijo con ese bebé tan hermoso, eres muy buen papá y que la gente hable lo que quiera, vales mucho”, le expresó la mujer al musculoso cantante.

Omar se sintió complacido por el mensaje que recibió pero, principalmente, porque lo que habló en el programa de canal ¡Opa! tocaron el corazón de ella.

“¡Qué bonito leer su mensaje! A veces hacemos lecturas de las personas desde la distancia, sin conocer realmente su historia, y es normal… Nos pasa a todos. Pero después, la vida nos da la oportunidad de ver con otros ojos, de comprender mejor y eso es un regalo. Me alegra saber que mis palabras tocaron su corazón, porque al final, todos estamos en este camino aprendiendo. Y sí, Santiago llegó a mi vida como un recordatorio de que Dios nunca nos quita, solo nos transforma”, respondió Cascante.

Al compartir la captura de la conversación en sus historias de Instagram, Omar escribió: “Yo le caía mal y no la culpo. A todos nos ha sucedido ser rápidos para hacernos criterios”.