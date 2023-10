Omar Cascante superó el año ennoviado y nos confesó si tiene planes de caminar al altar

Omar Cascante conversó con La Teja durante la apertura del restaurante coreano BBQ Chicken, hace unos días. (Albert Marín.)

El guapo presentador de Buen día Omar Cascante superó el primer año ennoviado y en una entrevista que dio a La Teja confesó si está pensando en caminar, de nuevo, al altar.

Cascante estuvo hace unos días en la inauguración del restaurante coreano BBQ Chicken, en Escazú Village, y en medio de la actividad habló con este medio.

Aunque “muy por encimita”, él se refirió a su relación amorosa con Marisela Rodríguez, la guapa mujer con quien se le vio por primera vez públicamente en setiembre del año pasado, en el concierto de Álvaro Torres en el Melico Salazar.

El galán de la televisora del trencito también dio declaraciones sobre su carrera profesional y los nueve años que cumplió de trabajar en canal 7, así como de su hijo Daniel, quien la pulseó por un campo en Nace una estrella, pero no lo alcanzó.

-¿Qué representa todo este tiempo en canal 7?

Ha sido una experiencia lindísima, un sueño cumplido que hacía mucho tiempo lo tenía, desde el inicio de mi carrera. Nueve años después de ejercer (como periodista) la vida y Dios me dieron la oportunidad de llegar a canal 7 y estos nueve años han sido una experiencia lindísima.

-¿Cómo define su paso por Buen día?

Una escuela y un desafío, porque el programa tenía que reinventarse después de tener un formato establecido por muchos años y aceptado por la teleaudiencia. También ha representado trabajo, hacer cráneo, saber qué era lo que estaba necesitando la gente, qué público nos veía y sobre todo, ha sido una escuela, por la oportunidad de estar al lado de compañeros con tanta experiencia y con tanto conocimiento.

-¿Cómo ha sido vivir tanto tiempo expuesto al escrutinio público?

Las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas, pero desde mi opinión y lo que he vivido, ha sido bonito. Ha sido para mí un regalo de que, a través de las redes sociales, la gente esté ahí conmigo, me apoye en lo que hago y también que me critiquen cuando me tengan que criticar. Las redes dan para eso, para que te apoyen y te critiquen. Aunque te soy sincero, la gente en redes sociales ha sido buena conmigo, ha sido amable, ha sido gentil y ha sido respetuosa.

Omar Cascante y Marisela Rodríguez fueron captados juntos hace un año por el programa de canal 7, De boca en boca. (Cortesía)

También acumula muchísimas admiradoras ahí…

Para mí eso es un apoyo de la gente. Yo no me creo eso que gentilmente la gente me dice (de que es muy atractivo) y gracias a Dios no lo hago porque eso me mantiene con los pies puestos sobre la tierra. Estoy muy claro de mi trabajo, muy claro de lo que soy, pero sí agradezco muchísimo el que la gente se tome el tiempo de escribir en respuesta a un mensaje que yo puse. Me siento honrado con el apoyo de la gente.

-De cierta manera vimos crecer a Daniel (su hijo de 22 años) en las redes sociales. ¿Qué representa él en su vida?

Mi hijo ha sido una bendición en todos los sentidos y que le gustara la música, imaginate para mí lo que eso representa, porque yo soy músico. A mí me gusta la guitarra y me gusta el piano y saber que tu hijo sigue tus pasos, pero no solo los sigue sino que los supera y los supera con creces, me siento muy honrado de eso. A él le gusta el canto, le encanta el piano y lo hace mucho mejor que yo, y me siento muy bendecido por eso y por saber que con el paso del tiempo, Daniel en todo este proceso ha seguido los pasos de la mamá y del papá, al ver que es un muchacho educado y un buen ser humano. Uno como padre lo que aspira es que los hijos sean buenos seres humanos, que amen al prójimo y sean gente de bien.

A Omar Cascante y su hijo les encanta la música

-Incluso la pulseó para Nace una estrella, ¿usted lo motivó a audicionar?

Me dijeron que lo llevara a participar. La primera vez estuvo completamente emocionado de participar; la segunda también, y en ninguna de las dos oportunidades ha podido aplicar, pero le digo que ya le llegará el tiempo, en ese o en otro formato, o en otra oportunidad que la vida le dé. Si la música le gusta, la música lo va a perseguir, entonces siempre le digo que tenga paciencia que todos los procesos implican de eso.

-Ya pasó un año desde que lo vimos bien acompañado por su nuevo amor, ¿cómo va su relación con Marisela Rodríguez?

Ahí estoy, tranquilo. No es mi estilo publicar mi relación en redes sociales; me lo tomo muy personal, muy para mí y para mi pareja. Ahí estamos, estamos bien y la pasamos bien.

En canal 7, Omar Cascante también ha tenido la oportunidad de participar en otros programas como El chinamo. (Rafael Pacheco Granados)

De hecho, es en el tema amoroso donde más palo ha llevado en redes sociales…

La gente es libre de opinar. Yo creo que el silencio es una respuesta sabia en esa y en cualquier otra faceta de las redes sociales. Prefiero aplicar el silencio, prefiero esperar que el tiempo pase y que a veces dé la mejor respuesta, a veces no tengo la razón o sí, pero en cualquiera de las dos formas, no me preocupa pelear con nadie en redes sociales. No me interesa hacer una batalla campal ahí. Cuando me va bien guardo silencio y cuando no, guardo el silencio también, por una cuestión de que creo que es más sabio el silencio.

-¿Piensa en volverse a casar?

No. Estoy tranquilo, vivo mi relación al día y la pasamos bien sin pensar en eso.