Omar Cascante y Randall Salazar provocan cientos de comentarios por foto juntos “muy al natural”

Randall Salazar y Omar Cascante quieren seguir teniendo un muy "Buen día" juntos.

Pareciera ser que los periodistas Randall Salazar y Omar Cascante no quieren dejar de verse y compartir un buen rato juntos para seguir pasando un muy buen día.

A pesar de que ya no son compañeros de labores desde el pasado 13 de junio, igual siguen siendo muy buenos amigos y eso lo demostraron con una foto que compartieron en sus redes la tarde de este martes.

“¡Qué juntas!”, escribió Omar junto a la imagen donde ambos salen muy sonrientes y Randall abrazándolo y muy naturales; es decir, sin cero maquillaje, como estaban acostumbrados a andar.

Dicho posteo provocó que cientos de seguidores de Buen día les comentaran que el programa ya no es lo mismo sin ellos como presentadores.

LEA MÁS: Buen día: Televidentes estallan en redes sociales por programa de este lunes y dicen notar tenso ambiente

Omar Cascante y Randall Salazar se reunieron este martes por la tarde para tomar café juntos.

“Bendiciones, los queremos seguir viendo, ya ese programa no es el mismo sin ustedes”. “Dios me los bendiga. Me alegra poder verlos”, “Adelante chicos, hagan un emprendimiento juntos estoy seguro que sería un éxito”, “Ustedes juntos son imparables, se ponen un pódcast y que se agarre Costa Rica y ni qué decir Teletica”, fueron parte de los comentarios que les pusieron.

Al parecer, fue Randall el que llegó a visitar a Omar a su casa para tomar café y compartir un rato ameno después de pasar uno de los tragos más difíciles a nivel laboral, el quedarse sin empleo de un día para otro.

Solo en su cuenta de Facebook, Omar ya lleva más de 3 mil me gusta y casi 500 comentarios de televidentes que dicen extrañarlos mucho y les desean lo mejor.

Hasta el momento ninguno de los dos reveló si ya les llegó alguna oferta laboral o qué piensan hacer de ahora en adelante para seguir ganando platica para pagar sus gastos.