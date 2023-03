¡Opa! Sofía Chaverri debutó como modelo y nos contó cuál era su gran miedo

Sofía Chaverri modeló por primera vez en una pasarela

Antes de salir a mostrarse una última vez en la pasarela de la nueva colección de la marca Pretty Woman, a la actriz Sofía Chaverri le preguntaron si se animaría a desfilar en traje de baño y le pasaron muchas cosas por la cabeza, pero al final aceptó.

Sofi ya había vencido algunos miedos y se alistó para hacerlo con uno más.

Bajo el lema “Ser fieles a nosotras mismas”, una vez que la ojiverde salió a escena, con un vestido de baño de color rojo, se dedicó a disfrutar y a cumplir uno de los sueños que tenía desde que era una niña, convertirse en una gran modelo.

Sofía Chaverri deslumbró en el desfile de Pretty Woman. (JOHN DURAN)

La guapa actriz, intérprete de Rosalinda en Los Enredos de Juan Vainas, fue parte la bonita actividad que se realizó la tarde de este jueves y, aunque era más pequeñita que las demás modelos, no se echó para atrás y demostró que tiene lo suyo.

LEA MÁS: Actriz Sofía Chaverri le abrió el corazón a sus seguidores para contar detalles de su vida

- ¿Cómo se sintió en su primera vez en una pasarela?

Nunca lo había hecho y la verdad es que espero que no sea la única, porque me gustó mucho. Detrás del escenario les decía a las chicas que para mí es como la misma sensación de entrar a escena en el teatro, se dan los nervios normales de algo nuevo y distinto, pero me sentí muy a gusto. Entonces me siento muy agradecida porque era algo que siempre quise hacer.

Sofía Chaverri no desentonó para nada en la pasarela. (JOHN DURAN)

- ¿Por qué no lo había hecho?

Por mi estatura lo descarté, yo mido 1,55 y normalmente uno escucha que las modelos de pasarela son para arriba de 1,70, entonces me alegré cuando me lo pidieron y dije que sí, es más, no habían terminado ni de preguntarme cuando acepté.

- ¿De niña le decían que podía a ser modelo?

Sí, me decían que seguro que iba a ser artista por cómo era, por los ojos, pero sí, yo desde los catorce años mido lo mismo y por eso descarté la idea, me gusta mucho hacer fotografía, pero modelar no era una opción por la estatura. Pero me encantó el ambiente tras escenas, las chicas me hicieron sentir muy cómoda, siendo la única que no me dedico a modelar.

- ¿Le sorprendió que la tomaran en cuenta?

Sí, me avisaron esta semana. Yo estoy grabando una película que se llama ‘Más de 40 y ¿qué?’ y la tienda Pretty Woman es la que me viste para mi personaje de Susana, entonces me lo propusieron. Era como un sueño cumplido.

- ¿Le costó convencerse de que sí podía modelar?

No, yo confío mucho en mí misma y disfruto todo lo que hago. Solo se vive una vez y la vida es para arriesgarse y tomar las oportunidades, sentí una energía muy linda del público hacia mí. Los nervios siempre se sienten, es parte de sentirse viva, de hecho me preocuparía cuando no los sienta.

- ¿Qué dijo su novio?

Me apoyó al máximo, no pudo venir porque está trabajando, pero él siempre me apoya y me impulsa en todo lo que me gusta hacer.

- Sofi ya modeló, ¿Rosalinda lo hará en algún momento?

Bueno, ella ya lo había hecho en un capítulo de la serie, debutó primero que yo.

Sofía Chaverri se lució como modelo. (JOHN DURAN)

-¿En qué está ahorita?

Bueno, en muchas cosas, pero feliz, estoy en dos obras de teatro, que son El Cadáver del quinto piso, que está todos los fines en el Lucho Barahona, luego con el monólogo El Vuelo del barrilete, que es dramático y acerca de la violencia de género.

En tele terminamos de grabar la sexta temporada de Los Enredos de Juan Vainas en junio y abrí mi propio pódcast, ya grabé los primeros capítulos de ‘Filosofiando’, que era otro sueño porque son conversaciones muy humanas, sin libretos y muy interesantes.

Y en el cine estoy protagonizando por primera vez una película, entonces en este momento es la gran prioridad, son 22 días de grabación y vamos por el día cuatro. Además doy clases de actuación a niños y adultos.

- ¿Ha ido descubriendo en el camino que puede hacer cosas que antes no pensaba?

Sí, yo veo mi vida y me acuerdo que cuando era niña quería hacer todo lo que actualmente estoy haciendo. Es muy bonito recordar de dónde vengo y es muy lindo, que a pesar de tener miedo de tomar una decisión, lo hago y tomo las oportunidades que se me van presentando.

- ¿Cómo está después de la muerte de dos personas a las que usted quería mucho, don Álvaro Marenco y Yesenia Artavia?

Sí, eran dos personas a las que quería muchísimo. Don Álvaro era un señor al que todo el gremio le tenía mucho cariño y, en cuanto a Yesenia, le puedo decir que desde que ella falleció hasta la fecha, ya han pasado casi dos meses, pero no ha habido un solo día en que no la recuerde o alguien no me la mencione.

Yesenia era la persona que si estuviera, de fijo aquí hubiera venido a verme y me hubiera dicho que demostrara de lo que estoy hecha, de verdad que la quiero mucho a ella y a su familia, pero sin duda yo lo que más recuerdo de ella es la fuerza y la alegría que tenía, era como pocos, nunca dejaba un mensaje en visto y ahora eso cuesta verlo y por eso yo se lo agradezco, fue una amistad muy linda y unida en los últimos seis años.