Opo Marín destapa por qué nunca se llevó bien con Porcionzón

Opo Marín estuvo de invitado en el programa "Casual con Tavo López", donde habló de su mala relación con Porcionzón. (redes/Instagram)

El humorista Adolfo “Opo” Marín habló sin rodeos sobre la tensa relación que ha tenido durante años con el también comediante Carlos Ramos “Porcionzón”.

El tema salió a relucir durante una entrevista en el programa “Casual con Tavo López”, conducido por el periodista Gustavo López Cárcamo, donde el humorista explicó que entre ellos nunca hubo una relación cercana.

“Yo, de parte mía, lo saludo donde lo veo. A veces me meto a ver su programa y me río de sus chistes”, dijo Marín, como dando a antender que por su parte no hay resintimientos.

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Opo Marín habló de su relación con Porcionzón

Según contó, los roces entre ellos habrían iniciado cuando coincidieron laboralmente hace varios años en Radio Omega y ya después por un asunto aún más personal.

“Cuando yo entré a Radio Omega, llegué al programa de él, de 5 a 7. Quizás ahí fue donde empezó un cierto roce de celos, porque él era la estrella del programa”, recordó.

El Porcionzón se habría enojado con Opo Marín por iniciar una relación con su sobrina, cuando ella aún era menor de edad. (JOHN DURAN)

Inconforme con su relación

Sin embargo, el humorista aseguró que las diferencias entre ellos fueron más personales que laborales.

Recordemos que Opo fue pareja de una sobrina del Porcio, identificada como Sherlyn Ramos Arrieta, a la que le llevaba más de 25 años de diferencia, y esto habría generado inconformidad en su familia.

“Tal vez hubo malos entendidos porque yo fui novio de una sobrina de él. Él no veía bien que una sobrina tan joven anduviera con un señor mayor, con hijos y todo”, explicó Marín.

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Opo Marín fue novio de Sherlyn Ramos por 16 años, pese que su relación inició cuando ella era menor de edad y él le llevaba más de 25 años. Fotos Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

El comediante también defendió que esa relación fue muy importante en su vida, pues estuvieron 16 años juntos hasta que ella falleció hace siete años por un problema en el hígado.

“Yo fui el único novio que ella tuvo. Estuve hasta el último día de su vida cuidándola. Fue una muchacha excelente y hasta hoy no logro recuperarme de su ausencia”, confesó.

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Desde entonces, la relación entre ambos humoristas no es la mejor, aunque siempre se han tratado con respeto cuando coinciden en algún evento farandulero.