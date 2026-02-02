Carlos Ramos, el “Porcionzón”, revela la delicada situación de salud de su sobrino Jeffrey Palma

Carlos Ramos, el Porcionzón, es tío del preesentador Jeffrey Palma, a quien el año pasado lo diagnosticaron con cáncer de colon. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

El humorista Carlos Ramos, conocido como El Porcionzón, nos reveló la compleja situación que atraviesa su sobrino, el presentador Jeffrey Palma, quien se encuentra nuevamente hospitalizado tras ser hallado desorientado este fin de semana en las calles de Escazú.

Ramos explicó que, el conocido “Rey de la plancha” enfrenta desde hace varios años una severa adicción al alcohol, situación que se agravó luego del fallecimiento de su esposa, hecho que lo sumió en una profunda depresión.

“Desde que quedó viudo, cayó en una depresión muy fuerte y ahí fue donde agarró el guaro”, relató el humorista.

Ramos aseguró que la familia ha intentado ayudarlo en múltiples ocasiones, desmintiendo versiones que apuntan a un supuesto abandono por parte de ellos.

Según dijo, los padres de Jeffrey, hasta han costeado sus internamientos en clínicas de rehabilitación; sin embargo, eso no ha servido para su recuperación.

Captan al presentador Jeffrey Palma en malas condiciones

Además, cabe resaltar que el año pasado fue diagnosticado con cáncer de colon y ha sido operado en ocho ocasiones por este problema, que lo obliga a la utilización de una bolsa médica debido a las secuelas de su enfermedad.

“Él no está abandonado, el problema es que no quiere ayudarse. Cuando una persona no se deja ayudar, ¿qué se puede hacer?”, expresó Ramos, quien señaló que, pese a salir del hospital por el cáncer, Palma suele reincidir en el consumo de alcohol.

De nuevo internado

El humorista del programa “El Chineadazo” detalló que su sobrino salió del hospital hace aproximadamente mes y medio, luego de su última operación por el cáncer, pero recientemente volvió a ser ingresado al México tras ser hallado en estado de desorientación en el sector de Escazú.

Palma permanece bajo observación y a la espera de un nuevo procedimiento médico, pues al parecer, lo habrían asaltado y golpeado, según informó su hermana Arelys Ramos a este medio.

Ramos lamentó el deterioro físico y emocional de Palma, recordando que en el pasado fue una figura exitosa de la televisión, con programas como Plancha hits, y una vida económicamente estable.

“Ha sido un desastre en salud y en adicción. Es una situación muy lamentable”, concluyó.