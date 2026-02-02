Circula video de Jeffrey Palma, presentador de Plancha Hits, en muy malas condiciones en la calle

Jeffrey Palma, era el presentador del programa de videos musicales Plancha Hits, que se transmitía por Xpertv. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

Un video que circuló este fin de semana en redes sociales generó preocupación entre vecinos de Escazú y seguidores del presentador Jeffrey Palma, recordado por su trabajo al frente del programa Plancha Hits.

En las imágenes, difundidas inicialmente en una página de vecinos del cantón, se observa al comunicador en aparentes malas condiciones de salud mientras deambula por calles del sector de Laureles, en San Rafael de Escazú.

Según la publicación, Palma fue visto cerca de las 11 a. m. del sábado, y quienes lo grabaron señalaron que parecía estar “desubicado”. Además, indicaron que creían que vivía en la zona y que no habían logrado ayudarlo a regresar a su casa.

Captan al presentador Jeffrey Palma en malas condiciones

El texto que acompañó el video decía: “Este señor anda rondando la calle de Laureles desde la 11 a. m. de ayer, parece como que está drogado o desubicado, se cree que vive por ahí pero no logran ayudarlo a llegar, tiene una bolsa en el estómago y está enfermo, aparentemente es el del programa Plancha Hits”.

Posibles problemas de salud

La publicación generó múltiples comentarios, entre ellos mensajes de personas cercanas al expresentador de XperTV, quienes aseguraron que la situación estaría relacionada con su problema de salud.

El expresentador Jeffrey Palma fue captado en muy malas condiciones en las calles de Escazú el fin de semana. (redes/Captura de video)

Uno de ellos fue Eddie Calderón, quien se identificó como su amigo, quien explicó que Jeffrey se encuentra bajo tratamiento médico y que los efectos secundarios de los medicamentos pudieron haberle provocado desorientación.

“Jeffrey está bajo medicamentos y es probable que los efectos secundarios le bajaran las defensas y se desorientara. Yo hablé con él ayer y estaba sin comer porque le produce náuseas la comida. Él se descompuso, por eso se ve desorientado y desubicado. Es un gran ser humano”, escribió Calderón, quien agregó que Palma no pudo comunicarse con nadie porque su celular estaba descargado.

Jeffrey Palma, conocido como "Rey de la Plancha", fue operado en ocho ocasiones producto del cáncer de colon que enfrenta. (redes/Facebook)

Cabe recordar que Jeffrey Palma, conocido también como “Rey de la plancha” fue diagnosticado con cáncer de colon y permaneció varios meses internado en el hospital México, proceso del cual La Teja ha dado seguimiento en notas anteriores, donde habló abiertamente de su estado de salud y su lucha contra la enfermedad.

La Teja ha intentado comunicarse con Palma y con algunos de sus familiares para conocer cómo se encuentra actualmente; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.