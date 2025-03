Jeffrey Palma, de Plancha Hits, recibió otra noticia poco alentadora tras su última cirugía

Jeffrey Palma, creador del programa Plancha Hits, fue operado nuevamente este sábado 15 de marzo. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

Jeffrey Palma, conocido como “El rey de la plancha”, por su programa de televisión Plancha Hits, recibió una noticia sobre su salud, pero muy poco alentadora.

Este sábado fue operado por quinta ocasión en el hospital México, luego de ser diagnosticado con cáncer de colon hace unas semanas.

Desde la cama de hospital, nos contó que el pronóstico que le dieron los médicos fue poco alentador y que ahora deberá someterse a un proceso de quimioterapia.

“Muy triste porque el cáncer es maligno y sí, voy a tener que ir seis meses o más a quimioterapia y es muy duro”, mencionó muy dolido.

Jeffrey explicó que el tumor lo tiene en el intestino y que por eso le han hecho varias operaciones para ir “raspándolo” poco a poco.

Lo bueno es que el tumor dice que se lo detectaron a tiempo y existe la posibilidad que con la quimio se elimine del todo.

“Se me hicieron unos hematomas en la herida del estómago y tenían que limpiar un poco porque todavía queda parte del tumor que se pegó al intestino. Me han ido limpiando por dentro, ya me quitaron gran parte y creo que sí es salvable porque se vio a tiempo, pero todo está en manos de Dios”, mencionó.

Jeffrey Palma lleva más de un mes internado en el hospital México. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

El presentador agregó que están a la espera de los resultados de la biopsia de esta última cirugía para definir cuándo inicia con este nuevo tratamiento y si ya no hay que operar más.

Luego de la cirugía del sábado, lo trasladaron a un nuevo salón, en el mismo tercer piso del México, donde están los pacientes que requieren una atención más continua.

“Tengo enfermeras y doctores que me ven las 24 horas, me han tratado de maravilla, me quitan los dolores, me pasan inyectando, me dan la comidita que yo pido, si pido gelatina me dan gelatina y si pido fruta me dan, claro de a poquitos, pero no me puedo quejar”, dijo.

El programa Plancha Hits se transmitía los viernes por Xpertv de Teletica. (redes/Facebook)

Lo más difícil de la vida

El “Rey de la plancha” dice sentirse entre “la espada y la pared” y que no tiene más que aferrarse a su fe en Dios y confiar en que pronto se recuperará.

Este diagnóstico dice haberlo cambiado por completo y que ahora se “transformó” en otra persona, una más creyente y que valora más cada segundo de vida.

“Todo esto ha sido muy duro, pero con apoyo y todos en conjunto, todos de la mano, se ha menos pesado. Mi hermano Luis, mi hermana Ashley, mi padre Luis, que se ha portado como nadie, mi madre Leilis, una amiga muy especial con la que estoy, pero prefiero mantenerla en el anonimato, y mis dos hijos Steve y Jeffrey, que siempre están aquí conmigo”, expresó.

Su programa Plancha Hits lo tiene desde hace años y lo que programaba era pura música del recuerdo en video. Un tiempo lo tuvo en VM Latino.

En el nuevo salón tiene la visita aún más restrigida, pero según contó, se trata de entretener con los mensajes que sus seguidores y amigos le dejan en sus redes sociales.

“Este es el proceso más difícil de mi vida. Ha sido muy duro, inyecciones no le puedo explicar cuántas tengo, el brazo lo tengo moreteado, bajé como 28 a 30 kilos de peso, pero aquí me tienen en engorde como para Navidad”, expresó.

Su programa Plancha Hits no lo venía produciendo desde finales del año pasado cuando empezó a sentirse mal de salud.