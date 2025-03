Rey de la plancha está en el hospital con cáncer: “Tenía 22 días sin comer”

Jeffrey Palma detalló que se alimentaba por sonda. (Facebook/Facebook)

El expresentador de televisión Jeffrey Palma, conocido como “El Rey de la plancha”, en su programa Plancha Hits de Xpert TV, nos contó la dura situación que vive, en medio de su lucha contra el cáncer de colon que lo tiene hospitalizado.

Palma, de 47 años, dio a conocer su enfermedad en redes sociales y este martes conversó con La Teja y nos amplió sobre el complicado momento que, desde hace 22 días, lo tiene internado en el tercer piso del hospital México.

El rey de la plancha, sus dos hijos, padres, hermanos y toda su familia han pasado días llenos de angustia y de dolor y es que se ha tenido que someter a cuatro operaciones y se aproxima una quinta esta semana.

—¿Cuándo le diagnosticaron cáncer de colon?

Hace 22 días me diagnosticaron cáncer de colon y ya he tenido cuatro cirugías y ya vamos por la quinta en esta semana o este mes.

—¿Cómo ha cambiado su vida?

Ha sido muy complicado, mi vida dio un giro de 180 grados, perdí como 30 kilos de peso, me he sentido muy cansado; dejé mi casa por el hospital.

—¿Cómo han sido estos días en el hospital? ¿Cómo ha sido la atención por parte de los médicos?

Yo no había comido ni tomado agua por 22 días; los alimentos han sido por sonda. Hasta ayer (lunes) me quitaron la sonda de la carita y la nariz. La atención por parte del cuerpo médico ha sido muy buena; ahorita estoy con una dieta liviana, ya puedo tomar manzanilla y comer galletas María.

—¿Cómo ha recibido este duro diagnóstico?

Yo le pido mucha fortaleza a Dios y muchas oraciones porque es muy duro; solo él me da la fuerza.

—¿Cuáles fueron los primeros síntomas?

Cansancio, pérdida de peso, siempre vomitaba todo lo que comía; no sabía qué estaba pasando.

—¿Quiénes han sido su mayor apoyo?

Mis dos hijos, uno de 26 años y otro de 19, Jeffrey y Steve. Ellos siempre están presentes; cuando pueden, se turnan para visitarme. Mi madre ha pasado todos los días aquí (en el hospital) conmigo.

—¿Cómo ha sido la convivencia en el hospital? ¿Qué hacen para sobrellevar la situación y ponerle un poquito de alegría?

Es complicado porque aquí todos estamos graves; con mis compañeros de cuarto solo nos saludamos.

Intentamos dormir, es lo mejor que nos puede pasar. Yo a mis compañeros les pongo música plancha, que es lo que he hecho siempre. Les pongo a Juan Bau, a Camilo Sesto, Roberto Carlos y Rocío Dúrcal y todos cantan; es muy bonito, así mantenemos los ánimos.

Muchas personas están orando por la salud de Jeffrey Palma. (cortesía /cortesía)

—¿Cómo se ha sentido usted con toda la situación?

Me he sentido muy débil; siento a veces que ya no doy. Ayer hice la publicación en mis redes, pero todavía no la he hecho en Plancha Hits (su programa), donde tengo más de 250 mil seguidores orgánicos. Han sido muchos los mensajes diarios, todos de fortaleza, de Dios, todos de mucho apoyo.

—¿Cuál es su rutina diaria en el hospital?

Estoy en el tercer piso del hospital México y casi que solo puedo pasar en la cama por mi condición. Lo que hago es escuchar y estudiar música y ver videos en TikTok.

—¿Qué es lo que más extraña de estar en su casa?

No es de extrañar, pero aprendí a valorar la vida, el agua y las cosas que normalmente las personas no valoramos. Saber que no todo lo que gira alrededor del mundo es material; todos somos iguales. Es bello encontrarme con mis hijos, con mi familia, ver personas que realmente me quieren. Aprendí a valorar lo que es respirar; antes pedía, pedía y pedía, y ahora agradezco y lo hago de corazón. Materialmente, lo he tenido todo, pero aquí me di cuenta de que no tenía nada. Lo que vale y lo que importa es el amor a los demás. Si algún día salgo de aquí, voy a dar un testimonio de vida.

—En este momento, ¿cuál es su testimonio de vida?

Jeffrey Palma tiene 22 días en el hospital México. (cortesía /cortesía)

Sobrevivir e intentar vencer el cáncer. Recuerdo que mi esposa murió de cáncer de cérvix. Después de 22 años se me fue y yo comencé a tomar mucho. Me hice alcohólico, me encerré en el alcohol y es que imagínese, fueron 22 años de estar juntos y yo hasta el día de hoy la amo con todo mi corazón, pero sobre todo la extraño.

Mi lema de vida es la música, la fe, el amor y Dios, porque eso hizo el cambio y, además, no hay nada más grande que el amor de una madre, sobre todo la mía Leylis Ramos Vargas. Extraño mucho su comida, más el pastel de papa al horno, los canelones y muchos helados.

—¿Qué le dice su familia?

Me están esperando; yo vivía solo y ahora voy a vivir con mis papás para que cuiden un tiempo prudencial. Porque voy a necesitar muchos cuidados, según los médicos.

Jeffrey Palma tiene una cirugía más. (cortesía /cortesía)

—¿Qué es lo que más le gustaría hacer cuando salga del hospital?

Quiero hacer mi programa en Xpertv de Teletica. Es que lo dejé hace varios meses porque empecé a sentirme triste, deprimido y débil y no sabía ni qué poner.

¿Qué le han dicho sus colegas del medio?

Que tenga mucha fe, que confíe en Dios. Todos están muy preocupados por mi salud.