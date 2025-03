Rey de la plancha tico revela, desde la cama de un hospital, que atraviesa dura situación de salud

Jeffry Palma tiene un alerta a sus seguidores.

El productor y presentador Jeffrey Palma, más conocido como El rey de la plancha, compartió con sus seguidores su delicado estado de salud desde la cama del hospital México, generando preocupación.

“Para los que no saben y preguntan. Sí, hace un mes estoy internado en el hospital luchando contra un cáncer de colon, ya son cuatro cirugías, pero con el apoyo de mis padres, hermanos, hijos, familiares y amigos, todos de la mano de Dios vamos para adelante y seguir luchando, un fuerte abrazo y los quiero”, escribió en su cuenta de Facebook donde recibió varios comentarios.

Este fue el mensaje de Jeffrey Palma en su cuenta de Facebook. Cortesía. (Jeffrey Palma/Jeffrey Palma)

“Dios te siga abrazando, te pondré en mis oraciones, sigue luchando que Dios es fiel y misericordioso”, “Pronta recuperación en el nombre de Dios”, “Para Dios no hay nada imposible, ya te tengo en oración”, “Compañero, no sabía, usted no cuenta nada, pero tiene todo mi apoyo”.

LEA MÁS: (Video): Este viernes inicia la sexta temporada del programa Plancha Hits

Desde el equipo de La Teja, le enviamos pronta recuperación y lo ponemos en oración para que pueda salir rápido de este proceso.

Cabe destacar que Palma tenía años con su programa Plancha Hits, un espacio dedicado a los amantes de la música en inglés y español, mismo que se podía ver por Xpertv.