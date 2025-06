El“Rey de la Plancha”, nos contó sobre el milagro que vive después de su octava operación

Jeffrey Palma, conocido como "El rey de la plancha", es el presentador de Plancha Hits, programa de Xpertv. (Redes/Instagram)

Jeffrey Palma, presentador del espacio Plancha Hits, continúa internado en el hospital México tras ser sometido a su octava operación en estos últimos cuatro meses.

El “Rey de la plancha”, como se le conoce al presentador del espacio de Xpertv, nos contó que finalmente fue intervenido el jueves anterior (12 de junio) y que todo salió muy bien, tan así que ya está yendo al baño solo.

Hace precisamente una semana atrás, los médicos le dieron la gran noticia que se curó de cáncer de colon, pues según los resultados de los últimos TAC lograron quitarle el tumor por completo.

Palma explicó que este último procedimiento se tardó más de seis horas y lo que le hicieron fue quitarle la bolsa intestinal en la que hacía sus necesidades fisiológicas, por lo que ya puede ir al baño con normalidad.

“Me siento superbién, como un hombre nuevo en todo sentido. Ya puedo dormir, ya puedo de todo, no tengo sonda, no tengo nada, solo estoy con unos sueros mientras me recupero bien de esta última operación”, dijo.

Jeffrey Palma tiene más de cuatro meses internado luego que lo diagnosticaran con cáncer de colon.

Este miércoles iniciará con una dieta liviana para ver el funcionamiento de su aparato digestivo y, si todo sale bien, este fin de semana podría ser dado de alta, según le dijeron los doctores.

“La operación fue un éxito, era algo muy complicado, después de siete operaciones, imagínese, pero gracias a Dios todo salió bien”, mencionó.

El presentador de música se siente además muy motivado porque este Día del Padre pudo compartir con sus papás en el hospital y el lunes llegó uno de sus hijos a visitarlo. El otro vive en Miami, Estados Unidos.

Además, porque espera volver pronto a la televisión con su programa de clásicos.