Jeffrey Palma, el Rey de la plancha, vive milagro con su salud tras cuatro meses internado

Jeffrey Palma, presentador del espacio Plancha Hits, recibió una gran noticia por parte de los médicos. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

Jeffrey Palma, presentador del espacio Plancha Hits, se prepara para su octava cirugía, pero esta vez irá al quirófano con una sonrisa de oreja a oreja porque podría ser la última.

El “Rey de la plancha”, como se le conoce popularmente al presentador de Expertv, recibió la gran noticia de que el tumor que tenía en su intestino desapareció y pronto podrá volver a su casa.

Palma lleva más de cuatro meses internado en el hospital México tras ser diagnosticado con cáncer de colon y en este último mes le hicieron cuatro TAC, los cuales arrojaron que el tumor desapareció así como la bacteria que tenía en su cuerpo y que le detectaron a inicios de mayo.

LEA MÁS: Jeffrey Palma, el “Rey de la plancha”, sigue en el hospital y ahora enfrenta una nueva situación

Esta gran noticia se la dieron este martes 10 de junio y está que no cabe de la felicidad por el gran milagro que vivió con su salud, pues ya le había advertido que no le quedaba mucho tiempo de vida.

“La operación que estaban esperando era meter ese pedacito de intestino, pegarlo adentro con lo que me quedó de intestino, y que me vaya para la casa porque ya no tengo cáncer, soy sobreviviente de cáncer, no tengo tumor, con las siete cirugías se deshizo y sacaron absolutamente todo y el cáncer se desapareció”, dijo desde el tercer piso del hospital capitalino.

Jeffrey Palma dice estar muy agradecido con todos los chineos de los doctores, enfermeras y de más personal del hospital México. (Cortesía Jeffrey Palma /Cortesía)

Jeffrey aseguró que ni los mismos doctores se explican qué pasó y que este jueves lo operarán, pero para quitarle ya la bolsa intestinal con la que ahorita hace sus necesidades fisiológicas para que pueda irse para su casa.

“Hay algún propósito por el cual Dios me quiso aquí. No conocí ni una sola quimioterapia, mis papás tenían todo listo ya por cualquier cosa, porque para los doctores era cáncer terminal, por más quimio ya no daba ni para alargarme el tiempo, porque era un cáncer maligno muy fuerte. Así, los doctores me lo dijeron, y hace dos días se hizo un nuevo TAC para ver lo del tumor y el cáncer desapareció por completo”, dijo muy animado.

LEA MÁS: Jeffrey Palma, de Plancha Hits, recibió otra noticia poco alentadora tras su última cirugía

Testimonio de vida

El presentador de música aseguró que siente que volvió a nacer y que esta fue solo una prueba para acercarse a Dios y valorar más las pequeñas cosas de la vida, así como a su familia.

“Yo no soy el que entró aquí. Soy otra persona. Me acerqué mucho a Dios. No debía haberlo hecho en este momento, pero lo hice en el que más lo ocupaba. Me había olvidado mucho de Dios desde que mi esposa murió. De mis hijos, de mi familia, de mis padres. Ahora nos hemos unido, nos hemos acercado tanto, las oraciones de los amigos”.

El presentador también desea volver con su programa Plancha Hits. (redes/Facebook)

Asimismo, pasar por esta enfermedad dice que también el sirvió para darse cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y las personas que realmente lo amaban.

LEA MÁS: Rey de la plancha está en el hospital con cáncer: “Tenía 22 días sin comer”

Palma quiere ahora con esta nueva oportunidad de vida ayudar a los jóvenes a través de su testimonio para que no comentan sus mismos errores con el alcohol y otras situaciones que vivió y de las cuales no se arrepiente porque ahora todo eso lo ve como una gran lección.

Jeffrey asegura que esta enfermedad lo acercó mucho más a su familia. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

“Dios me regaló una nueva vida y vamos a luchar. Quiero mi programa, tengo muchos proyectos. También quiero ayudar a los jóvenes, porque yo pasé unas situaciones bastante difíciles en mi vida, como el alcoholismo, muchas cosas después de que mi esposa murió. Imagínate, volví a nacer. Y esto te da un nuevo respiro, una nueva vida”.

“Somos escogidos de Dios y no te digo que me voy a hacer un cristiano empedernido, ni lo voy a gritar a los cuatro vientos, no. Pero quiero servir por lo menos de testimonio para aquellos jóvenes sepan lo que es apreciar el valor del agua, el de levantarse, gente que se levanta y come sus manjares, que hace de todo en el día y ni siquiera tiene 10 segundos para decirle a Dios gracias por abrir los ojos, por estar saludable, por estar aquí”, mencionó.

El “Rey de la plancha” contó que lo más probable, según le dijeron los médicos, es que el fin de semana o el lunes ya lo den de alta para que empiece su nueva vida como sobreviviente de cáncer.