Jeffrey Palma, el “Rey de la plancha”, sigue en el hospital y ahora enfrenta una nueva situación

Jeffrey Palma, presentador del programa Plancha Hit, sigue internado en el hospital México, donde está muy bien chineado por todas las enfermeras, en especial por Madeline Gutiérrez. (Cortesía Jeffrey Palma /Cortesía)

El “Rey de la plancha”, Jeffrey Palma, continúa internado en el piso 3, del hospital México, donde ingresó hace casi tres meses a consecuencia de un cáncer de colon.

El presentador del espacio Plancha Hits, que se transmitía los viernes por Xpertv, nos contó que ahora está luchando contra una bacteria que le entró hace unos días y lo duro que ha sido estar tantos días en cirugía 3 del salón de hombres.

Palma habló con toda sinceridad y lo mucho que desea hacer cosas tan simples como comerse un caldo de frijol.

- ¿Cómo ha seguido?

Vamos mejor, trabajando de la mano de Dios, de verdad que hacemos un gran equipo entre los enfermeros, los médicos y yo. Ha sido muy difícil puesto que el estómago está reponiéndose porque a mí me cortaron parte del intestino también y parte del páncreas.

- ¿En una operación reciente o de las que le hicieron a principios de marzo?

Hace unos meses, ya tengo más de tres meses aquí, y ahora me pusieron un antibiótico, para 22 días que me hacen falta, que es por una bacteria pequeñita que se metió en un pulmón, pero todo va caminando bien.

- ¿Cómo se siente al ver que los días pasan y no le dan la salida?

Un poquito triste, pero aquí en el hospital le asisten a uno con psicología, el trato es increíble. Te atienden todos los días, te ven cinco médicos, te están chequeando cada hora. La limpieza que es muy importante, tienen que mantener todo impecable, más mi herida, que es en el estomaguito, yo tengo una bolsita donde salen los líquidos, salen todas las cositas afuera, mientras el intestino adentro sana y demás, para ya volver a operar y cerrar dentro del estómago y ya tener una vida normal.

Te lo voy a decir, de verdad, tengo mucho sufrimiento, cansancio físico, mental, agotamiento psicológico. Hay momentos en que ya me desespero y digo, ya no puedo más, pero rezo, oro, estoy de la mano de Dios y las oraciones de la gente buena. Es muy difícil y creo que esta es la etapa más difícil de todos estos meses que he estado aquí, ni las siete operaciones que me hicieron han sido como esto.

Jeffrey Palma asegura que estando enfermo descubrió quienes son verdaderos amigos. (cortesía /cortesía)

- ¿Tiene alguna herida abierta en el estómago o así?

No, en mi estómago por fuera hay como una boquita, como que fuera unos labios chiquititos, y por ahí me salen todos los líquidos, de todo, pero los líquidos, la bilis, todo eso, se convierte en tóxico, todo eso que deshace las heces, los alimentos y demás, y todo va a una bolsita, que se cambia una vez al día, pero yo no puedo ponerme la bolsita porque tengo un estómago completamente en carne viva, entonces hay que sanar, y mientras tanto está con vendas, por eso es que hay que cambiar de cada hora, pero sí, ha sido la etapa más impresionante, es un dolor de verdad físico, un desgaste.

- ¿Esa es la principal razón por la que sigue internado?

Esa es la principal razón, estamos esperando que eso sane, y la bacteria del pulmón, que esa va superbién, pero hay que proteger con los antibióticos y, además para que no vuelva a hacerse.

- ¿Mentalmente, cómo se siente al seguir hospitalizado?

Vamos bien, mucho el apoyo de mi madre, más que todo, mis hermanos, mis hijos. Aquí es donde se ven los amigos, pero tengo un amigo muy especial que viene a verme, que siempre está pendiente de mí, y me ha ayudado mucho mentalmente, un apoyo incondicional, se llama Alejandro Corrales.

- ¿Algunos amigos del medio lo han llegado a visitar?

Mirá, han venido algunos a tomarse fotos, las suben (a sus redes sociales) y no volvieron. De los medios, todo el apoyo por teléfono y todo, pero absolutamente nadie me ha venido a ver.

- ¿Ya ha podido comer mejor?

No, líquido, nada más. Líquido y tengo un alimento que, bueno, tiene absolutamente todo, que sí es intravenoso, que se llama NP, pero yo no puedo comer nada.

- ¿Y qué desea comer?

Quiero una sopita negra. Sí, sí, caldito, huevo duro, arrocito blanco, bien hecho. De vez en cuando me da muchas ganas de comer carne de mi restaurante favorito, que se llama El Rodeo.

El programa Plancha Hits se transmitía por Xpertv. (redes/Facebook)

- ¿Qué hace para despejar la mente?

Estoy estudiando jazz. Sí, y un poquito de ópera, entonces me paso estudiando, después veo TikToks, después reviso el Facebook. Empiezo a hacer guiones para próximos programas, y así. Gracias a Dios aquí me dan unas cositas para dormir y eso me da bastante sueño, entonces puedo descansar en la noche. Sin embargo, cada hora me tienen que despertar.

Jeffrey Palma contó que aún sigue haciendo guiones de su programa para cuando salga del hospital.

- ¿Puede caminar o solo acostado pasa?

Ahorita estoy con el fisioterapeuta trabajando en eso. Como tengo esa bolsita y eso es muy incómodo, pero sí, me mandaron una rutina de ejercicios diarios; ya son tres meses aquí acostado.

Aquí sigo confiando en Dios, como te digo, hay momentos muy difíciles, pero gracias a Dios, tengo personas como Madeline Gutiérrez (enfermera) que me ayudan a seguir adelante, aquí sigo fuerte.

Aquí me di cuenta de que ya no tengo que pensar en los que no están. Mi madre me dice: ‘¿dónde están ahora sus amigos?’, y yo: ‘mami, ya no me desgasto pensando en los que no están. Ahora pienso en los que están’.

- ¿Todavía no te han dicho cuándo podría salir?

Bueno, yo confío en Dios que pueda ser aproximadamente mes, mes y medio, pero gracias a Dios la herida y todo va bien.