Familia confirma que Jeffrey Palma está hospitalizado tras aparecer desorientado en calles de Escazú

Jeffrey Palma, El rey de la plancha, expresentador de Plancha Hits, está internado de nuevo en el hospital México. (Redes/Instagram)

El video que circula del presentador Jeffrey Palma, recordado por su programa Plancha Hits, encendió las alarmas entre vecinos de Escazú, seguidores y personas cercanas al “Rey de la plancha”, quienes manifestaron en redes sociales su preocupación por el evidente deterioro de su estado de salud.

Las imágenes, difundidas inicialmente por medio de una página de vecinos del cantón, mostraban a Palma deambulando por calles del sector de Laureles, en San Rafael de Escazú, aparentemente, desorientado y en malas condiciones físicas.

Su familia confirmó recientemente a La Teja que el presentador, actualmente, se encuentra internado en el hospital México, donde permanece bajo observación médica.

Según indicaron, lograron localizarlo tras la difusión de las imágenes y, debido a su condición, fue trasladado de inmediato al centro médico.

LEA MÁS: Circula video de Jeffrey Palma, presentador de Plancha Hits, en muy malas condiciones en la calle

Su tía, Arelys Ramos, confirmó que este lunes los médicos le realizarán exámenes de rayos X y un TAC, ya que fue encontrado con múltiples golpes.

“Él está hospitalizado en el Hospital México. A él lo asaltaron, estaba descompensado y lo golpearon mucho, y como él está operado ocho veces, lo lastimaron bastante”, explicó Ramos.

La hermana del presentador, Ashley Palma, también ratificó la hospitalización y señaló que la familia ha mantenido una lucha constante por la salud física y mental de Jeffrey.

“Por él ha intervenido toda la familia, algunos buenos amigos, así como grupos de apoyo, hospitales y centros para su recuperación. Ha sido una lucha constante para buscar su bienestar en todos los sentidos. Él no está solo, tiene mucho apoyo, pero estos procesos son complejos, tienen altibajos y él también debe poner de su parte”, indicó.

Captan al presentador Jeffrey Palma en malas condiciones

Porcio lamentó situación

Por su parte, el humorista Carlos Ramos, conocido como “El Porcionzón”, tío materno de Palma, lamentó profundamente la situación que atraviesa su sobrino.

Según comentó, además de enfrentar el cáncer de colon, Jeffrey también batalla contra problemas de adicción, lo que ha complicado su recuperación.

El expresentador Jeffrey Palma fue captado en muy malas condiciones en las calles de Escazú el fin de semana. (redes/Captura de video)

Ramos aseguró que la familia no lo ha abandonado y que, por el contrario, ha recibido apoyo constante de sus padres, familiares y allegados, incluso ofreciéndole alojamiento y ayuda médica, aunque reconoció que el proceso ha sido difícil.

“Ha sido una situación muy dura. La familia lo ha ayudado mucho, pero cuando una persona no se deja ayudar, es complicado”, expresó.

LEA MÁS: El“Rey de la Plancha”, nos contó sobre el milagro que vive después de su octava operación

De momento, Jeffrey Palma permanece hospitalizado mientras los médicos valoran su estado general y definen los procedimientos que deberá seguir para su recuperación.