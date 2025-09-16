Opo Marín enfrenta dura y difícil situación al fallecer su alma gemela

Adolfo "Opo" Marín, humorista y locutor de radio. (redes/Facebook)

El humorista Adolfo “Opo” Marín recibió este 15 de setiembre una de las noticias más duras de su vida, pues partió de este mundo terrenal literalmente su alma gemela.

Y no se trata de alguna pareja suya, sino de su hermana gemela, Anabelle Marín Oreamuno, quien lamentablemente falleció este lunes.

El también locutor dio a conocer esta triste noticia a través de sus redes sociales, donde ha recibido las condolencias de muchos de sus amigos del medio farandulero.

“Mi otra mitad, mi gemela, mi confidente, la que estuvimos juntos en el mismo vientre de nuestra amada madre, hoy voló al cielo. Hoy me deja solo, sí, es cierto, nosotros los gemelos sentimos lo mismo, hay un no sé qué que nos hace uno, que nos une más que otro hermano. Bell te voy extrañar mucho, te voy amar por siempre, me despedazaste el corazón y mi alma entera”, publicó.

Muy pocos de sus seguidores en redes sabían que Opo era gemelo hasta que lamentó la muerte de su hermana.

Adolfo "Opo" Marín tenía una hermana gemela de nombre Anabelle. (redes/Facebook)

Opo dijo estar con su corazón despedazado y que le dolía profundamente la muerte de su hermana, quien siempre vivió para servir a los demás.

“Mujer luchadora, siempre fue alegre, era la fiestera de la familia. Siempre vivió brindado su amor como dama voluntaria donde dedicó su tiempo al desvalido, al enfermo, su misión fue siempre servir. Extrañaré su deliciosa comida, pues tenía una mano bendecida. Hoy solo quiero decirle a mi hermanita que la voy a extrañar, que me deja muy solo, pues se lleva una parte de mi vida, pido a Dios me le reciba con sus brazos abiertos y le dé el eterno descanso hasta que volvamos a estar unidos”, escribió en otra foto que compartió de ella.

Desde La Teja le enviamos nuestro abrazo fraterno a él y a la familia de Anabelle.