Opo Marín recordó con gran cariño a su sobrino. (Maritza Ruiz)

El humorista Opo Marín recordó una de las muertes que más le han dolido en su vida.

El querido locutor escribió en sus redes sobre la partida de uno de sus sobrinos, a quien describe como una persona maravillosa.

Opo nos contó que su muerte fue hace ya siete años, debido a un accidente de tránsito. Iba acompañado de la novia.

“Hay seres especiales, ángeles que llegaron y se fueron muy rápido, personas maravillosas que entraron en nuestros corazones y perduran por siempre. Él llegó y se fue, pero siempre está ahí, en cada recuerdo, en cada momento nos llega su imagen y nos preguntamos por qué, por qué tenía que irse, por qué tan pronto. Tanto sueños, tantos proyectos, metas que cumplir, tiempo para disfrutar, viajar, compartir”, comentó la noche de este domingo.

LEA MÁS: Muere novia del humorista Opo Marín y sobrina de “El Porcionzón”

El muchacho se llamaba Gerardo y el humorista le pidió que cuide a su amada Shey Ramos, quien murió en el 2018.

“Sobrino querido, que dolor dejaste, que vacío tan grande, que espacio que nadie lo ocupa ni lo ocuparán, no puedo decirte ingrato, no, jamás, no fue tu intención, Dios te quería allá en el cielo, necesitaba el ángel más guapo, pero también el más bueno. Hoy sé que estaríamos disfrutando de tu fiesta, de tu sonrisa bonita, de tu voz bajita llena de dulzura, educada, llena de paz. Los que te conocimos, los que compartimos, los que disfrutamos a tú lado, entendemos nuestro gran dolor.

LEA MÁS: Humorista Opo Marín se siente orgulloso de haber dejado un vicio

“Mi sobrino querido, vives y vivirás por siempre, serás por siempre el más lindo recuerdo, hoy igual que ayer te amamos y te amaremos por siempre. Cuídame a Shey, sé que son los ángeles más bellos que habitan en el cielo”, agregó Marín.