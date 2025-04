Óscar Marín, el modelo tico que lucha por triunfar en México

Óscar Marín tiene 32 años y desde el 2018 es un rostro muy cotizado en comerciales de Costa Rica y, más recientemente, de México. Fotografía: Cortesía Óscar Marín. (Cortesía/Cortesía)

Óscar Marín es un josefino de corazón, oriundo de Moravia, con raíces en Puntarenas y Coronado, quien empezó su amor por el arte desde pequeñito, cuando a los seis años entró a la academia Giratablas a recibir clases de teatro.

Durante casi ocho años pulió habilidades como la expresión corporal, la modulación de la voz y la proyección escénica, cualidades que hoy son parte fundamental de su éxito, que cosecha entre Costa Rica y México, donde vive actualmente.

A pesar de que en su adolescencia el arte quedó atrás ante los planes de estudiar y tener un trabajo más común, Óscar nunca dejó de lado su vena artística.

En sus años universitarios –estudió Periodismo y luego una Maestría en Dirección de Proyectos– siempre anduvo cerca de los escenarios y las cámaras.

Pero fue en el 2018 cuando, casi por casualidad, el modelaje tocó a su puerta. Mientras compraba ropa en una tienda, lo invitaron a hacer un casting para un comercial del Mundial de Fútbol de ese año. Aceptó la propuesta y ahí empezó su camino en las pasarelas, participando incluso en el Mercedes-Benz Fashion Week San José, una de las citas de la moda que por años fue la más importante del país.

Aunque dice que nunca se consideró un modelo como tal, su rostro y su porte empezaron a aparecer en anuncios, revistas y eventos de moda en Costa Rica.

“A nivel personal nunca me he considerado modelo, lo que me he considerado es que soy bueno actuando como modelo, entonces ese fue el brinco que me introdujo a esa parte de la industria sin buscarlo”, aseguró en una entrevista con La Teja.

Óscar Marín también es profesor universitario de la maestría de Dirección de Negocios de la Ulacit. Su trabajo es remoto porque vive en México. Fotografía: Cortesía Óscar Marín. (Cortesía/Cortesía)

Del sueño tico a las ligas mexicanas

En el 2023, después de años de trabajar en modelaje y de participar en comerciales y pequeños proyectos actorales, el destino le volvió a sonreír.

Una productora mexicana vino al país a grabar un comercial para una cadena de hoteles y le ofreció la posibilidad de audicionar. Al principio no estaba seguro, pero se lanzó al agua y un comentario que le dijeron lo impulsó a dejar Costa Rica e irse a tierras aztecas.

“Me dijeron que tendría muchas oportunidades en México y que debería considerarlo”, recordó el musculoso, de 32 años.

Ese ofrecimiento se dio al poco tiempo de postularse para estar en la película tica “Más de 40, ¿y qué?”, con Lussania Víquez, Michelle Jones y Sofía Chaverri, en la que finalmente estuvo.

En medio de las grabaciones de la película tica fue a México a realizar algunos castings y tras recibir tres ofertas de trabajo en ese país, a finales del 2023 empacó sus sueños, talento y disciplina, y se fue para allá.

Adaptarse no fue del todo fácil, pero su esfuerzo dio frutos. A puro estudio y constancia trabajó en neutralizar su acento costarricense y se inscribió en talleres actorales para mejorar su técnica. Hasta cursos llevó para ser doble de personajes de acción.

En apenas año y medio, su nombre ya fue confirmado en el elenco de la película “¿Cómo mandar a su pareja al carajo?”, ha actuado en tres temporadas de teatro “en breve” que es un formato de teatro mexicano con obras de menos de 30 minutos y ha realizado audiciones para productoras como Netflix, HBO y Televisa.

Óscar Marín ha sido fichado para tres obras de teatro "en breve" un formato teatral mexicano de obras de menos de 30 minutos. Fotografía: Cortesía Óscar Marín. (Cortesía/Cortesía)

“Para el año y medio que tengo aquí, afortunadamente México ha respondido muy bien y me ha recibido con los brazos abiertos. Todos los días hay que levantarse a trabajar por los sueños”, afirmó Marín, quien tiene claro que la competencia en México es durísima.

Un corazón dividido entre dos países

Si bien está enfocado en triunfar en México, sus raíces no las olvida. Mantiene una estrecha relación con Costa Rica, viajando constantemente para atender proyectos de modelaje, académicos y ver a su familia, especialmente a su sobrina de dos años, su amor más pequeñito en el país.

“Me fui de Costa Rica no porque quisiera, sino porque aquí en México hay más oportunidades reales en actuación y producción audiovisual”, confesó. Para él, el sacrificio de estar lejos pesa, pero siente que todo el esfuerzo está valiendo la pena.

Óscar Marín aparece en una campaña publicitaria de una cadena de tiendas en México. Fotografía: Cortesía Óscar Marín. (Cortesía/Cortesía)

Su faceta artística no la despega del todo de Costa Rica. Aún se le ve en comerciales y hasta participa ocasionalmente como experto en programas de canal 7 como Calle 7: Informativo.

La doble vida de Óscar Marín

Lejos de los reflectores, Óscar tiene otra carrera como docente universitario. Es profesor a distancia de la maestría en Dirección de Negocios de la Ulacit.

El mundo artístico y el académico parecen ser opuestos, pero para él ambos se complementan perfectamente.

“Son habilidades que requieren enfoques distintos, pero que se pueden llevar muy bien de la mano. Todo es cuestión de equilibrio, balance y administración del tiempo”, refirió.

Eso se suma al balance de cuerpo y mente que siempre procura con entrenamientos físicos, meditación, yoga y una alimentación de “comida consciente”. “Hay que estar tan bien por dentro como por fuera”, señaló.

Óscar Marín (der.) fue parte de los actores que participaron en la película tica Más de 40, ¿y qué? Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Por ahora su nombre no figura en las grandes series de Televisa o en producciones de los gigantes del “streaming”, pero él no se rinde: sigue tocando puertas, entrenándose y trabajando para construir una carrera sólida en el mundo artístico, algo que solo logrará con disciplina, pasión y coraje; tres cosas que, de por sí, le sobran.