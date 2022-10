Óscar Ulloa tiene un motivo para sonreír más de la cuenta cada octubre

El periodista Óscar Ulloa guarda con cariño un recuerdo que lo hizo gastar mucho dinero, le afectó la salud y le generó más de un mal modo de otros hacia él.

Por más extraño que parezca, como ya es tradición cada 4 de octubre, Ulloa compartió un video en sus redes sociales de una cajetilla con seis cigarrillos, que atesora desde hace ocho años, pues fue la última cajetilla que compró antes de decidir dejar de fumar.

“Quedan seis cigarros aquí y esta caja fue la última que me fumé hace ocho años. Siempre me gusta hablar de eso. Ha sido de las decisiones más difíciles pero importantes de mi vida, Jennifer (Segura, su novia) ha sido fundamental y mi familia, mis amistades cercanas, de verdad le cambia a uno la vida, vale mucho la pena, se ahorra un montón de dinero y ya la ropa no huele a cigarro.

Periodista Óscar Ulloa cumple años el 1 de setiembre y volvió a nacer un 4 de octubre

“Son ochos años, ni yo me me lo hubiera creído, si tienen a alguien que esté intentando, motívenlo. Se necesita demasiada fuerza mental para hacerlo, pero sí se puede: Es un vicio demasiado difícil de dejar, lo reconozco pero sé lo que puede estar pasando la gente que fuma, pero de verdad vale, son muchos cambios positivos, yo hoy celebro y estoy muy feliz, todo se puede, todo se puede”, dijo Óscar en Instagram.

En total, el comunicador fumó durante 10 años, según le contó hace un tiempo a La Teja, en ese momento también nos señaló que gracias a Jennifer Segura dejó hacerlo, pues no estarían juntos si hubiera seguido con ese vicio.

“Fue una de mis motivaciones porque ella no fumaba y también, obvio, noté eso, y fijo jamás me hubiera dado pelota si hubiera seguido fumando”, dijo el comunicador.

Hoy, el periodista lleva varios años de hacer ejercicio y se nota que mejoró muchísimo su estado físico, que seguramente no estaba nada bien en todo el tiempo que fumó.