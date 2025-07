Ozzy Osbourne: así fueron los tormentosos últimos años del líder de Black Sabbath

Ozzy Osbourne murió a los 76 años. Fotografía: Dia Dipasupi/Getty Images/AFP. (DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)

El fundador de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió este martes a los 76 años. En los últimos años, el cantante ha tenido una serie de problemas de salud, incluida la enfermedad de Parkinson. En febrero declaró a una radio que ya no podía caminar.

El afamado artista había brindado su último concierto el 5 de julio en el estadio Villa Park, en Birmingham, en un evento benéfico titulado Back to the Beginning. Muchos seguidores que asistieron al concierto del sábado, para el que se habían agotado las entradas, dijeron que se alegrarían de que incluso solo saliera al escenario, aunque no cantara. Lo cierto es que los últimos tiempos no fueron fáciles para Osbourne.

Una vida con altibajos

La suya fue una vida repleta de excesos e intensidad. En 2020 se publicó un documental titulado Las nueve vidas de Ozzy Osbourne donde el cantante señaló: “El dinero compraba el alcohol y las drogas. Me porté fatal”. Pocas cosas fueron estables en su vida. En 1979, Ozzy fue despedido de Black Sabbath y lanzó su carrera en solitario. Él y su primera esposa Thelma Malfayr se divorciaron en 1982 y ese mismo año se casó con Sharon Osbourne (cuyo padre era manager de Black Sabbath).

Ozzy Osbourne y Black Sabbath estuvieron en concierto en Costa Rica en octubre del 2013. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

A lo largo de su matrimonio, Ozzy y Sharon fueron sinceros sobre sus momentos más bajos –incluyendo la agresión física de él bajo los efectos del alcohol en 1989 y una ruptura en 2016, que ella atribuyó a su infidelidad– y sus momentos más alegres, como la llegada de sus hijos Aimee, Kelly y Jack Osbourne en los 80, e incluso la renovación de sus votos en 2017.

Muchos de los altibajos de la familia se reflejaron en el reality show The Osbournes, que se emitió de 2002 a 2005. Sin embargo, en los últimos años Ozzy prácticamente se retiró de la escena pública debido a su salud, incluyendo sus batallas contra el Parkinson y varias cirugías causadas por distintas secuelas que le dejó un accidente con su bicicleta, en 2003.

Una salud inestable

Osbourne fue diagnosticado con mal de Parkinson en 2019 y se lo reveló al mundo en 2020.

“No puedo caminar muy bien últimamente”, había dicho Osbourne durante una entrevista que le concedió a la revista Classic Rock. “Tengo terapia física todas las mañanas y estoy algo mejor, pero ni cerca de lo bien que me gustaría estar para poder volver a las giras”, añadió.

Sin embargo, el Parkinson no fue el único achaque en su salud. En enero de 2020 sufrió una fuerte caída que derivó en una cirugía en el cuello que “aturdió” sus nervios, según relató durante una visita al programa Good Morning America. Aquella intervención requirió la inserción de 15 tornillos en su columna vertebral.

“Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios”, reveló sobre sus dolores y su salud.

Un mes después de dichas declaraciones, Osbourne debió cancelar su gira por Estados Unidos para concentrarse en sus tratamientos. “Le quiero agradecer a todas las personas que fueron pacientes conmigo. Estoy teniendo un año horrible“, se sinceró.

Ozzy Osbourne era una de las principales estrellas del heavy metal en el mundo. Fotografía: Harry How/Getty Images/AFP. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)

En una entrevista con La Nación de Argentina, Sharon Osbourne habló sobre cómo vivía la familia el diagnóstico del cantante.

“Se trata de un asunto muy cambiante: hay días en que está brillante, camina, se siente espléndido y a la semana siguiente puede sentirse realmente mal y sin mucha energía, digamos. Nada es permanente, va variando todo el tiempo”, dijo.

En 2023, Osbourne se sentía listo para volver a los escenarios y coqueteó con la idea de cantar en vivo, pero se vio obligado a cancelar una gira que tenía prevista por Reino Unido.

“Como ustedes deben saber, hace cuatro años, en este mismo mes, tuve un fuerte accidente que dañó mi columna. Mi único propósito durante este tiempo fue el de recuperarme para volver al escenario”, compartió.

En ese momento, explicó que, a pesar de haberse sometido a tres operaciones, a tratamientos con células madre, a sesiones de fisioterapia y al tratamiento Cybernics, su cuerpo seguía “débil”.