Pablo Campos, periodista de Teletica, revive el encuentro con conductor que lo hizo famoso en TikTok

Así fue el reencuentro entre Pablo Campos y el conductor de la licencia vencida

¡Las vueltas que da la vida! Pablo Campos, periodista de Teletica, vivió un reencuentro que mezcla humor, nostalgia y un poquito de vergüenza ajena.

El presentador de Calle 7 Informativo se encontró, de pura casualidad, con el chofer al que por su culpa multaron hace siete años por andar con la licencia vencida.

En aquel momento, Pablo trabajaba como reportero de Telediario, canal 8 de Multimedios, y tenía una sección los viernes llamada “En los zapatos de”.

LEA MÁS: Más cambios en Teletica: Dos movimientos inesperados sacuden a programas de canal 7

Pablo Campos es el presentador y jefe de Calle 7 de Teletica. (Instagram/Instagram)

Un día de 2018 decidió ponerse, literalmente, en los zapatos de un oficial de Tránsito y se fue con el oficial Germán Marín, quien era el director de la Policía de Tránsito, a las inmediaciones de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.

Según explicó Campos, “en broma”, le dijo a Marín que le diría a los conductores que tenían la licencia vencida, solo para grabar su reacción, pero de todos hubo uno que en efecto la andaba vencida y por su culpa lo terminaron multando.

Ese video se volvió viral en TikTok durante la pandemia y, desde entonces, Campos no deja de recibir menciones, etiquetas y bromas por aquel incidente.

“Hice esto con unos 10 conductores, pero solo uno tenía la licencia vencida, y era este señor con quien me reencontré ayer”, contó Campos entre risas.

LEA MÁS: Periodista de Teletica se emocionó al ver a Charlie Zaa por un recuerdo de su niñez

Por pura casualidad

Este lunes, mientras caminaba de regreso a su casa, en Sabana Sur, tras terminar sus labores en el canal, se encontró con un joven en las afueras de un negocio, sin imaginar lo que iba a pasar segundos después.

Según contó, el muchacho se le acercó y le preguntó que si era Pablo y luego de confirmarle que sí, solo le dijo: “Aquí adentro hay alguien que quiere conocerlo”.

Dentro del local estaba el mismo señor al que años atrás multaron cuando estaba grabando el reportaje para su antiguo trabajo.

Pablo Campos provocó que a un conductor lo multaran por su reportaje

“Cuando lo vi, le pregunté: ‘¿Usted sabe quién soy yo?’, y me respondió: ‘Sí, claro, el de la licencia’”, relató Campos.

Entre bromas y risas, el periodista le contó que en redes sociales lo llaman “sapo” o “sapazo” porque por su culpa le hicieron un parte.

Pablo Campos, periodista de Teletica, junto con el conductor multado por andar con la licencia vencida. (redes/Captura de video)

Reencuentro corto

Pablo explicó que el momento que compartió con don Robert Treece fue muy breve, “unos cinco minutos”, pero suficientes para revivir la anécdota y recordarla entre risas más que con enojo.

De hecho, aprovechó el momento para bromear con él y le pidió que le mostrara nuevamente la licencia de conducir.

“No, no, ahorita no ando licencia”, le dijo muerto de risa.

Pablo Campos hizo el reportaje en 2018 cuando era reportero en canal 8 de Multimedios. (redes/Captura de video)

El señor Treece, además, le contó que al final la multa fue por 10 mil colones, por lo que la torta no le salió tan cara.

El encuentro también tuvo un toque de destino, pues el hijo del conductor, que fue el muchacho que lo detuvo, tiene un centro de podología justo al lado de la barbería donde él se corta el cabello; sin embargo, nunca se habían visto hasta ahora.

“Fue pura coincidencia, nunca más nos vimos desde aquel reportaje”, contó Campos.

LEA MÁS: Así reaccionó jefe de Calle 7 a salida de uno de sus periodistas a otro programa de Teletica

Momento acongojante

El también presentador de Los Doctores recordó que al momento de grabar el reportaje, le hicieron el mismo toque de pararlos a unos 10 conductores, pero que jamás imaginó que al final sí iba a meter en problemas a alguno de ellos.

“De los 10, solo él, porque el resto decía: ‘Jamás, yo la licencia la saqué hace tres meses’, ‘Jamás, yo la licencia la saqué hace un mes’. Entonces, yo le decía a él que le fue feo por pasar en el lugar menos indicado, porque se le hizo a más gente y no, tenían la licencia bien, pero qué iba a imaginar uno”, recordó.

Don Robert Treece contó que la multa fue por 10 mil colones y más bien se mostró muy contento de reencontrarse con el periodista. (redes/Captura de video)

De hecho, el comunicador aseguró que ese ha sido uno de los momentos más acongojantes de su carrera.

“Fue bastante acongojante saber que yo estaba haciendo algo en broma y resultó que al final le terminaron aplicando la multa. Yo a don Germán le decía: ‘Por favor, no le haga la multa’. Y él me decía: ‘No, Pablo, lo tengo que hacer, sí aplica porque tiene la licencia vencida, no hay nada qué hacer’”, recordó aún acongojado.

Pablo terminó vacilando al señor de que le iba a pagar los 10 mil colones que tuvo que desembolsar por su reportaje, pero el conductor que le dijo que ya era cosa del pasado y que al final era su responsabilidad por andar la licencia vencida.