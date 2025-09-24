Más cambios en Teletica: Dos movimientos inesperados sacuden a programas de canal 7

Pablo Campos, jefe de Calle 7: Informativo, confirmó los movimientos a La Teja. Fotografía: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

Una publicación en redes sociales reveló los recientes cambios que hubo en canal 7 y que sorprendieron, este miércoles, a trabajadores de Teletica y a los televidentes.

La periodista de Teletica, Kathleen Baker, publicó un mensaje que evidenció los ajustes, pues agradeció por una nueva oportunidad que le dieron en el canal.

“Nuevos retos, nuevas oportunidades. Gracias, Pablo Campos, por la confianza”, escribió la comunicadora en sus historias de Instagram, este 24 de setiembre.

Baker trabajaba con Lilliana Carranza en el programa Estado Nacional y la apoyaba en la Comunicación Corporativa de la empresa. Carranza renunció a su trabajo en el 7 el pasado 15 de setiembre y el programa que dirigía y presentaba salió del aire, por lo que algunos dudaron de la continuidad de Kathleen en la empresa.

Tras ese mensaje que publicó en Instagram, La Teja le consultó a Pablo Campos sobre el mensaje que publicó la periodista y él nos confirmó los nuevos cambios que iniciaron en canal 7 este miércoles.

“Kathleen Baker se unió a Calle 7: Informativo desde este miércoles y Valeria Martínez ahora formará parte de Telenoticias como periodista”, afirmó Campos, quien es jefe y presentador de Calle 7: Informativo y Los Doctores.

Sobre la nueva incorporación dijo que están muy felices y también le deseó suerte a Valeria en su nuevo rumbo dentro de la empresa.

Esta publicación en redes "cantó" los cambios en canal 7.

“La llegada de Kathleen nos emociona mucho, yo principalmente conozco de su trabajo y crecimiento dentro de la empresa. Es un orgullo enorme que ahora esté con nosotros y forme parte de Calle 7 Informativo.

“Al igual nos alegra mucho la oportunidad de Valeria, que ahora cumple su sueño de trabajar en Telenoticias”, refirió.

Kathleen Baker ahora es parte del equipo de Calle 7: Informativo.

La nueva periodista de Telenoticias

Valeria dejó Calle 7: Informativo este martes e inició funciones como reportera de Telenoticias este miércoles. Kathleen se incorporó a Calle 7 este miércoles.

Valeria Martínez llegó a Teletica el 16 de junio pasado. La cartaginesa, de 27 años, se declaró en una reciente entrevista con La Teja como una saprissista “empachosa”, rajó con los 40 campeonatos que tienen los morados, y contó que llegó al 7 procedente de la competencia, ya que antes estuvo en Multimedios.

Valeria Martínez Roque dejó Calle 7: Informativo este martes y este miércoles inició funciones en Telenoticias.

Ella fue fichada por el canal del trencito, originalmente, como reportera del programa Calle 7: Informativo, y ocupó la vacante que dejó en ese espacio el periodista Rubén McAdam, quien se fue para Más que noticias. Ahora el programa se ajustó de nuevo con su salida.