Pablo Guzmán y Harrick Mclean se vieron con poca sintonía en 120 Minutos

Harrick Mclean y Pablo Guzmán nunca lograron entenderse. Facebook.

Qué buena carcajada nos sacaron hoy los periodistas Harrick Mclean y Pablo Guzmán en 120 Minutos.

La cosa es que Pablo estaba hablando del viaje que hicieron personeros de la Federación Costarricense de Fútbol a Catar, en donde además del sorteo mundialista, fueron a ver hoteles y locaciones donde la selección, en caso de ganar el repechaje contra Nueva Zelanda y clasifique al mundial, pueda hospedarse.

[ A periodista de 120 Minutos le llovió por parte de los aficionados ]

Guzmán no quería usar el conocido dicho “matar dos pájaros de un solo tiro”, por la palabra fuerte que lleva, entonces buscó todos los medios, dando vueltas y vueltas para que se entendiera lo que quería decir sin utilizar la palabra.

Pero Harrick, no sabemos si por inocencia o porque no estaba en nada, lo primero que hizo fue mandarse con el dicho, por lo que el ramonense le respondió sonriendo de la congoja que eso era exactamente lo que no quería decir.

Ni modo, uno deberá aprender a no ponerle drama a las cosas y el otro, a poner atención, pues se vio más que bateado.