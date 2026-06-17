Pablo Leal competirá por Costa Rica en el mundial de streamers del español AuronPlay: “Es como si Messi o Cristiano te invitaran a jugar”

Pablo Leal, creador de contenido y actor de doblaje, está que no cabe de la felicidad con la experiencia que está por vivir. (redes/Cortesía)

A Pablo Leal lo mejor que le pudo pasar fue que lo despidieran de su trabajo de oficina el año pasado, porque después de ese trago amargo su vida cambió por completo.

Primero llegó la oportunidad de trabajar como actor de doblaje en una producción internacional de Sony Pictures, “La cabra que cambió el juego”.

Ahora, el imitador, creador de contenido y streamer costarricense acaba de recibir otra noticia que lo tiene más que emocionado: fue invitado a participar en Minecraft Extremo 3, considerado uno de los eventos de gaming más importantes de la comunidad hispana.

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La competencia es organizada por el reconocido streamer español AuronPlay, una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital.

“Minecraft Extremo 3 es el evento más importante de gaming de la comunidad hispana. AuronPlay es considerado actualmente el mejor streamer del mundo y que él te invite es algo enorme”, explicó Leal.

Los ticos Pablo Leal y Yuli Rojas estarán en el Minecraft Extremo 3

El costarricense fue seleccionado junto a la streamer Yuli Rojas para representar a Costa Rica en la competencia, convirtiéndose en los únicos centroamericanos convocados para esta edición.

La noticia cobra aún más relevancia porque el evento reúne únicamente entre 70 y 80 participantes de distintos países, quienes competirán en una modalidad extrema del popular videojuego Minecraft.

El español AuronPlay es considerado una de las figuras más importantes del entretenimiento digital de habla hispana. Con millones de seguidores entre Twitch, YouTube y otras plataformas, se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo.

AuronPlay es uno de los creadores de contenido más famosos del mundo.

Solo una oportunidad

El Minecraft Extremo, es un evento de supervivencia que se ha convertido en todo un fenómeno, pues la competencia reúne a algunos de los streamers y creadores de contenido más populares de diferentes países para enfrentarse dentro del videojuego llamado Minecraft, bajo reglas mucho más exigentes que las habituales.

La principal característica del torneo es que los participantes solo tienen una vida. Si un jugador muere durante la partida queda eliminado de manera definitiva, lo que aumenta la tensión y la emoción en cada transmisión. Gracias a este formato, el evento suele convertirse en tendencia en redes sociales y acumular millones de visualizaciones durante los días que dura la competencia.

“Por eso es tan emocionante y tan seguida por millones de personas”, mencionó Leal.

Esta es la confirmación oficial de que el tico Pablo Leal estará en la competencia. (redes/Cortesía)

Según dijo, esta invitación equivale a recibir una convocatoria para un campeonato mundial.

“Nosotros vamos a cumplir el sueño de muchísimos fans. El fandom (plataforma) de streamers como Auron, Rubius o Ibai es enorme. Para la comunidad gamer esto es como si Messi o Cristiano Ronaldo te invitaran a jugar una mejenga con ellos”, aseguró.

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El evento se desarrollará del 22 de junio al 5 de julio y será transmitido en vivo por Twitch, la principal plataforma de streaming del mundo en la que se conectan millones de personas.

Yuli Rojas es otra creadora de contenido muy seguida y también competirá por Costa Rica. (redes/Cortesía)

Viaje en medio

Aunque la competencia es virtual y Pablo jugará desde Costa Rica, existe una posibilidad de que deba continuar el torneo desde otro país.

Precisamente el 4 y 5 de julio tiene programada una participación especial en la Comic Con de Honduras, donde fue invitado como actor de doblaje gracias al reconocimiento que ha ganado tras su trabajo en producciones internacionales.

Sin embargo, la organización del evento ya tiene todo previsto en caso de que logre avanzar a las instancias finales de esta competencia.

“Ellos me prepararon un setup (instalación) para poder jugar desde Honduras si llegamos a las finales. Está todo coordinado para no perderme la competencia”, contó.

Según explicó, su selección se dio principalmente por la trayectoria que ha construido en Twitch y por el crecimiento que ha tenido dentro de la comunidad de streaming.

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Pablo Leal, imitador y actor de dobleje, participó en la película "La cabra que cambió el juego". (Cortesía/Cortesía)

Además, esta edición tiene un significado especial para los seguidores de AuronPlay, ya que será la última vez que se realice este formato de competencia.

“Es como una despedida de este evento. Por eso es todavía más importante para quienes seguimos este mundo”, agregó.

Más allá de la competencia, Pablo considera que esta oportunidad representa una vitrina internacional para mostrar el talento que existe en Costa Rica.

“Es una gran oportunidad para visibilizar la comunidad del stream y del gaming en Costa Rica. Hay muchísimo talento y muchas personas haciendo cosas increíbles”, afirmó.

Para Leal, esta nueva invitación confirma que la decisión de apostarle a sus sueños tras quedarse sin empleo fue la correcta.