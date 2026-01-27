Orgullo tico: Pablo Leal debuta con Sony Pictures tras quedarse sin trabajo

Pablo Leal, imitador y actor de dobleje, que participa en la película "La cabra que cambió el juego" y Gerardo es su personaje. (Cortesía/Cortesía)

Al imitador y actor de doblaje Pablo Leal la vida le cambió de un pronto a otro. Después de ser despedido de su trabajo de oficina en octubre anterior la vida lo llevó a vivir un sueño inimaginable: hacer un doblaje para una película internacional.

El gran apoyo de su prometida fue clave para que esto sucediera, pues lo impulsó a que siguiera haciendo lo que le apasiona, en vez de volver a una oficina.

“Ella me dijo que no buscara trabajo, que me tomara el tiempo para hacer lo que me gusta, porque tenía la corazonada de que todo iba a salir bien”, contó.

Después de ese golpe emocional al verse sin un trabajo, Pablo le empezó a meter duro a sus redes sociales y a apostarle por completo a su voz con el doblaje y creación de contenido sobre recreaciones de películas animadas sin saber que esto lo llevaría a meterse en las grandes ligas.

Leal fue seleccionado por Sony Pictures para hacer el doblaje de “Gerardo”, un armadillo que se robará el show en el película “La cabra que cambió el juego”, producida por el basquetbolista Stephen Curry y el equipo creativo detrás de éxitos como “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y “Las Guerreras K-Pop”.

Película "La cabra que cambió el juego" de Sony.

Como jugar en el Real Madrid

Esta gran oportunidad le llegó tan solo semanas después de su despido, luego de que meses antes una conocida que trabaja en Sony Pictures Centroamérica lo contactara para pedirle permiso de enviar su material de redes sociales a un casting, sin darle mayor información.

“Para mí ya eso era un sueño. Era como ir a hacer pruebas al Real Madrid, entonces yo dije: ‘¡qué bonito!, pero lo más probable es que no me elijan’, porque uno siempre tiene como ese impostor, es boicot de uno mismo", confesó.

Fue en noviembre cuando recibió la llamada de la directora de estudio de Sony Pictures en México que se enteró que participaría con su voz en esta película.

Pablo Leal grabó sus líneas de la película "La cabra que cambió el juego" en su casa en diciembre. (Cortesía/Cortesía)

El participante de programas como La Matraca y Toros del 6 de Repretel creyó en ese momento que era para hacer una audición; sin embargo, lo que le dijeron lo dejó sin palabras.

“Me dieron las características del personaje para que yo fuera dándole mente y personalidad a la voz del animado y yo pregunto: ‘¿este es el personaje para el que voy a hacer casting?’, y me dicen: ‘No, ese ya es su personaje, nosotros ya lo escogimos a usted para que sea ese personaje’”, relató emocionado.

Al final, su casting fueron las mismas redes sociales y el respaldo del público, del cual está muy agradecido, pues si no comentan y comparten sus videos no hubieran llegado tan lejos.

“Ahí fue una llorada literal, porque fue un sueño de muchísimos años de preparación”, admitió.

La cabra que cambió el juego se estrena en febrero

Proceso de grabación

El también creador de ‘Cultura Chinamera", sección de El Chinamo, contó que la grabación del doblaje la hizo desde su propio cuarto de grabación donde hace sus streaming y graba locuciones comerciales.

En un principio, la idea era viajar en diciembre a México para grabar las líneas de su personaje; sin embargo, le chocaba con su proyecto ya adquirido con Teletica, por lo que todo se hizo de forma remota.

“Cuando estaba grabando las líneas de mi personaje eran bocetos en 3D, bocetos de animación, yo nunca vi el personaje terminado totalmente, hasta ahorita que lo vi en spot publicitario, verlo ahí ya terminado fue como amor a primera vista”.

“Desde mi casa grabamos la película, hicimos unas pruebas de ancho de banda, de Internet, de sonido y demás, y por medio de un software, que se utiliza para doblaje, yo me conecté vía on line con el estudio, la directora, el ingeniero de sonido y demás, y vamos grabando línea por línea. El contenido, por ejemplo, no queda en mi computador queda grabado solo en el estudio”, explicó.

"La cabra que cambió el juego", la nueva película de Sony que se estrena en febrero. (redes/Instagram)

Dará mucha risa

Leal da voz a Gerardo, al cual describió como un armadillo competitivo, sarcástico y muy gracioso, con apariciones diseñadas para provocar carcajadas.

“El personaje tiene salidas muy vacilonas, cada vez que aparece es para decir algo que hace explotar de risa”, comentó.

El tico señaló que grabó alrededor de 20 líneas, pero que el resultado final dependerá de la edición de la película.

Además, que le dieron la libertad de proponer la voz, la cual le nació en el momento y desde el primer momento les encantó como sonaba.

“Me siento muy contento porque pensé que me iban a ganar los nervios o que íbamos a tener que repetir muchas veces la líneas y no, fue muy al grano. Me divertí muchísimo porque el personaje tiene salidas muy graciosas y creo que el que se nos diera fácil darle vida a Gerardo, el armadillo, fue que lo disfruté, lo disfruté como si estuviera jugando”, dijo.

Imitador de voces Pablo Leal ha participado en los Toros del 6, en La Matraca y en proyectos de Teletica.

Este proyecto marca su debut en el cine y es el único centroamericano que participa en el doblaje latino de esta película, donde la cantante como Fanny Lu, por ejemplo, le da vida a Luisa.

Para Leal, este logro trasciende lo personal, pues demuestra que a pesar de vivir en un país pequeño si se puede soñar en grande.

“La Cabra que cambió el juego” se estrena el próximo 12 de febrero en cines, y en Costa Rica tendrá una premier el 8 de febrero.

Otra que participa en el doblaje de la película "La cabra que cambió el juego" es la cantante colombiana Fanny Lu. (Cortesía/Cortesía)

Para Pablo Leal, este inicio de año confirma que la decisión de apostar por su pasión fue la correcta.

“El cierre del año fue agridulce, pero el 2026 empezó con todo. Estoy abierto a que me sorprenda, y si no, igual lo vamos a seguir intentando, porque esto es parte del camino”, concluyó.