Conocido actor y humorista de Repretel aparecerá en película producida por Stephen Curry

El actor y locutor costarricense Pablo Leal celebra un hito importante en su carrera: su primer papel de doblaje en cine. En redes sociales contó que presta su voz a Gerardo en la película animada.

Pablo Leal celebra su primer papel de doblaje en cine, interpretando a Gerardo en La Cabra que cambió el juego. (Pablo Leal /Pablo Leal)

La Cabra que cambió el juego, un proyecto internacional producido por Stephen Curry y el talentoso equipo creativo detrás de éxitos como Spider-Man: Into the Spider-Verse.

“Estoy agradecido con Dios y con la vida por este sueño que hoy se hace realidad. En esta aventura tengo el honor de darle vida a Gerardo, un personaje muy especial para mí y que siempre llevaré en mi corazón. Además, estoy superfeliz de compartir con un elenco de compañeros actores de otro planeta”, compartió Leal en sus redes sociales.

Costa Rica vuelve a brillar en el doblaje latinoamericano gracias al talento de Pablo Leal. (Pablo Leal /Pablo Leal)

El actor aprovechó para agradecer a todos los que lo han apoyado y acompañado en este gran paso:

“Gracias por confiar en mi trabajo y creer en este sueño. Hoy Costa Rica vuelve a estar presente en la escena internacional del doblaje latinoamericano. Un recordatorio de que los sueños, si se trabajan, se cumplen. Nos vemos pronto en el cine para disfrutar de La Cabra que cambió el juego”, concluyó.

Esta cinta se estrenará en los cines del país el próximo 12 de febrero.