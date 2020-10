Yo traté de hacer un alto y no estar tan pendiente, no quería involucrarme más. Algunas cosas no las logré ver, otras me las contaban y yo no quise seguir dándole mente porque ya se había tomado una decisión. Por eso enfoqué mi energía en mi hija, en mi trabajo, en el teatro y le perdí un poco la pista, aunque nunca dejé de desearle siempre lo mejor a ella.