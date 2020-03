Pacho: En realidad no fue una discusión, simplemente tuvimos una reunión clara porque mi hermana, como ya se sabe, siempre fue como muy pop y yo soy el lado urbano del dúo, siempre estuvimos lidiando en llegar a ese equilibrio perfecto en cuanto a contenido de música y letra. Tal vez yo me quería tirar más al lado urbano y ella me decía que no se sentía cómoda con eso. Fueron más que todo diferencias musicales, porque a nivel personal siempre será mi hermana y yo con ella no tengo ninguna diferencia.