Paco, el de La Pensión, divide su vida en dos países, está pensionado y sigue con su pasión

Manolo Ruiz Manolo Ruiz vive tranquilo, un tiempo en Costa Rica y otro en Estados Unidos. Cortesía.

El nombre de Manolo Ruiz a lo mejor no sea tan familiar para muchos, pero cuando hablamos de Paco y le agregamos “el de La Pensión”, la cosa cambia por completo y las memorias comienzan a saltar.

Han pasado casi 10 años desde que abandonó, de manera polémica, la casa de doña Tere, acompañado de Rodolfo Araya, quien daba vida a “Don Pedro”; Cecilia García, cuyo papel era “Doña Susana” y Pablo Rodríguez, quien interpretaba a “Joaquín”.

En aquel momento dieron una conferencia explicando que les querían quitar capítulos y que había algunos problemas internos, pero no profundizaron. Pronto, después de varios juicios y un proceso bastante largo, darán detalles de lo que pasó.

Paco era el señor bonachón y tortero del programa. Foto: Priscilla Mora

Pero más allá de eso, el experimentado actor guarda recuerdos muy bonitos de su paso por el programa y también de la gente, pues Paco se convirtió en un personaje queridísimo y prácticamente insustituible.

“Yo lamento tantísimo haber tenido que dejar de hacer a ese personaje, a estas alturas la gente me topa en la calle y me pregunta que si soy Paco, me dan muestras de cariño y yo ya tengo asumido que me llamen así”, aseguró.

Esos saludos son poco en comparación a lo que llegó a vivir hace unos años atrás. Recuerda que en su momento no podía ni ir al supermercado por el burumbúm que se armaba.

“Una vez fui con mi esposa a Hipermás (ahora Walmart) y no podía caminar, de hecho ella me dijo que yo me dedicara a firmar autógrafos y a tomarme fotos y ella iba a hacer las compras. Fue un pico muy alto de reconocimiento y se mantuvo por mucho tiempo”, recordó.

Ruiz desconoce si los actores que llegaron después de su salida y la de sus compañeros pudieron tener esa afinidad con la gente, ya que desde que salió de La Pensión, nunca volvió a verla. Le sorprendió el cierre de la serie el año anterior, pero sabe que la televisión se mide por la audiencia.

Manolo interpretó a ese personaje durante casi 14 años y cuenta que surgió de una metida de patas.

“Era un señor bonachón, divorciado, con cinco hijos de dos esposas y con un montón de problemas para pagar la pensión alimentaria, pero aún así eso era su prioridad. Yo digo que la televisión educa porque hay muchos hombres que dejan embarazadas a mujeres y no se hacen cargo, entonces fue un ejemplo para la gente”, aseguró.

Al actor aún lo recuerdan por su personaje de Paco. Cortesía.

“Después del primer año, don Óscar Castillo (director) me quiso sacar porque el personaje que él tenía en la cabeza no era el que yo hice, pero la culpa no fue mía, sino de los escritores, él quería una especie de Camacho, muy dominante, pero Paco no era así, de hecho lo salvaron los niños porque hicieron una focus group (una reunión de un grupo para alguna investigación) y les preguntaron que cuál personaje les gustaba más y dijeron que Paco”, recordó.

Así también fue como llegó, tiempo después, “Camacho”, que fue interpretado por Carlos Alvarado hasta que finalizó la serie.

De hecho, con Carlos todavía mantiene proyectos de teatro y televisión, al igual que con Rodolfo Araya.

Además, aseguró que después de muchos años de estar enojados, hace un tiempo pudo retomar la amistad con Marcela Ugalde.

“Yo salí muy enojado, pero poco a poco fuimos limando asperezas, a mí me había dolido mucho lo que pasó, pero ya ahora somos nuevamente amigos y eso me hace muy feliz, lo mismo con Alejandra Portillo, que cuando murió mi madre, llegó a darme el pésame”, dijo.

De todo.

Más allá de las puertas de La Pensión, Manolo Ruiz es un colmilludo actor y director de teatro.

Fue profesor y director de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, lugar donde trabajó por casi 38 años. Se pensionó en el 2017.

Desde entonces se dedicó a escribir y dirigir obras teatrales, en total son más de 220, 49 dirigidas por él.

Paco está casado desde hace más de 40 años con Celina Wilson, es padre de tres hijos, todos mayores de edad y profesionales.

Actualmente Ruiz divide su tiempo entre sus dos residencias, una en el centro de Alajuela y otra en Ormond Beach, en Florida, Estados Unidos, sitio donde disfruta el invierno y el otoño. Pasa seis meses del año en cada lugar.

“Es un lugar que me sirve de trampolín para conocer más de Estados Unidos y también por si queremos ir a Europa, porque el aeropuerto queda cerca”, contó.