Padre Minor reapareció en televisión y esto reveló sobre sus años en la cárcel

El Padre Minor estuvo en el programa De boca en boca de invitado. (redes/Captura de video)

El exsacerdote Minor de Jesús Calvo, conocido popularmente como el Padre Minor, volvió a aparecer en la televisión este martes 7 de abril. Lo hizo en el programa De boca en boca, de Teletica, luego de varios años alejado del ojo público.

Su visita al espacio farandulero no solo marcó su reencuentro con la televisión, sino también dejó claro que quiere volver a posicionarse como figura pública, pero ahora desde otra trinchera: las redes sociales, donde desde hace meses comparte contenido religioso como predicador, en plataformas como Facebook y TikTok.

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Y es que han pasado más de 15 años desde que cumplió su condena por estafa a los oyentes de Radio María, un episodio que marcó su vida y lo sacó por completo del protagonismo mediático. Sin embargo, el exreligioso asegura que su vocación sigue intacta.

“A mí todo el mundo me conoce como Padre Minor. Yo tengo la vocación sacerdotal, aunque no estoy ejerciendo, la vocación sigue encendida”, afirmó durante la entrevista.

Con un discurso centrado en la fe, el perdón y el propósito de vida, Calvo defendió que su misión continúa, ahora a través de la predicación digital.

"Aunque no estoy ejerciendo, la vocación sigue", dijo el Padre Minor en la entrevista. (redes/Captura de video)

Durante la conversación con los presentadores, también salió a relucir su faceta de comerciante, pues le preguntaron qué había pasado con su restaurante de Cartago.

“Lo de los restaurantes fue una etapa cumplida. Era algo que no me llenaba”, dijo, al tiempo que confirmó que lo vendió a unos socios mexicanos.

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Insistió en su inocencia

Pero si hubo algo que llamó la atención fue la forma en que recordó su paso por la cárcel, insistiendo en su inocencia y describiendo ese periodo como uno de los más duros de su vida.

“Estuve cinco años en una tortura carcelaria por delitos que no cometí”, expresó.

El Padre Minor estuvo en De boca en boca hablando de su vida después de la cárcel

A pesar de eso, aseguró que no guarda rencor contra quienes participaron en su proceso judicial. Más bien, dice haber optado por el perdón.

“Los fiscales y jueces que me llevaron a eso… yo cuando tenía el restaurante deseaba que llegaran para darles un gran banquete”, comentó.

Minor de Jesús Calvo aseguró que fue a la cárcel siendo inocente. (redes/Captura de video)

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Incluso, comparó las críticas que ha recibido con lo que vivió Jesucristo, dejando claro que su enfoque actual está en predicar y no en defenderse.

“Si a Jesús lo hicieron leña, siendo el más bueno… por eso yo predico, estoy predicando a otros, no a mí mismo”, manifestó.