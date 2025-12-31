¡Irreconocible! El padre Minor Calvo reaparece con impactante cambio físico y un fuerte mensaje

¡Reapareció! El padre Minor Calvo volvió a mostrarse en un video en las redes sociales con un mensaje reflexivo a pocas horas de que finalice el 2025 y se inicie el 2026.
El exsacerdote le puso énfasis a la palabra gracias. “Se convierte y tiene el peso de devolverle a la persona, de alguna forma, todo aquello que ha hecho por nosotros”, dice en sus primeras palabras el mensaje.
Calvo no luce en el video ningún ornamento tradicional de los sacerdotes, ni siquiera ese cuadradito blanco que usan en el cuello prácticamente todos los padres.
Viste de camisa y pantalón negro; se le ve bastante delgado, pero no flaco feo, sino bien en forma, poniéndole bonito a los ejercicios y a la sana alimentación.
A este 31 de diciembre del 2025 ya vemos al expadrecito con anteojos, algo a lo que no estábamos acostumbrados.
“Gracias, hoy en día es una palabra que no se usa mucho”, explica el expadre para inmediatamente recordar el pasaje de la Biblia cuando Jesús sana a 10 leprosos y solo uno se devuelve a darle gracias, el samaritano.
“Ojalá nosotros no pertenezcamos al grupo de los 9, de los malagradecidos”, advierte el excurita, quien nos motiva a dar gracias por la vida, el trabajo y todos los beneficios, además, que con un mensaje agradezcamos a los nuestros.