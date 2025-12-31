Nacional

¡Irreconocible! El padre Minor Calvo reaparece con impactante cambio físico y un fuerte mensaje

El sacerdote católico tenía meses de no mostrarse en las redes sociales

Por Eduardo Vega

¡Reapareció! El padre Minor Calvo volvió a mostrarse en un video en las redes sociales con un mensaje reflexivo a pocas horas de que finalice el 2025 y se inicie el 2026.

El exsacerdote le puso énfasis a la palabra gracias. “Se convierte y tiene el peso de devolverle a la persona, de alguna forma, todo aquello que ha hecho por nosotros”, dice en sus primeras palabras el mensaje.

30/04/2018 San Rafael de Oreamuno. El padre Minor de Jesús Calvo Aguilar graba desde la sala de su casa de habitación mensajes religiosos para difundirlos por medio de las redes sociales. Se apoya en una nueva biblia que destaca por su letra grande para poder superar las deficiencias visuales, que a sus 47 años empiezan a cobrar factura. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Calvo no luce en el video ningún ornamento tradicional de los sacerdotes, ni siquiera ese cuadradito blanco que usan en el cuello prácticamente todos los padres.

Viste de camisa y pantalón negro; se le ve bastante delgado, pero no flaco feo, sino bien en forma, poniéndole bonito a los ejercicios y a la sana alimentación.

A este 31 de diciembre del 2025 ya vemos al expadrecito con anteojos, algo a lo que no estábamos acostumbrados.

“Gracias, hoy en día es una palabra que no se usa mucho”, explica el expadre para inmediatamente recordar el pasaje de la Biblia cuando Jesús sana a 10 leprosos y solo uno se devuelve a darle gracias, el samaritano.

“Ojalá nosotros no pertenezcamos al grupo de los 9, de los malagradecidos”, advierte el excurita, quien nos motiva a dar gracias por la vida, el trabajo y todos los beneficios, además, que con un mensaje agradezcamos a los nuestros.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

