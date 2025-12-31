¿Recibirá menos salario? Los fuertes cambios en la CCSS e impuestos que arrancan este 1.° de enero

Ya casi gritamos ¡Feliz Año 2026! Por eso es importante que tenga en cuenta algunas situaciones que el país vivirá a partir del primer día del próximo año.

Lo primero que debe recordar es que desde este 1.° de enero del 2026 los costarricenses con nuestro salario vamos a pagarle más a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A partir del 1 de enero los trabajadores pagaremos más a la Caja.

Según la reforma al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, se definieron incrementos graduales en las contribuciones con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del fondo de pensiones.

El total de lo que aportará cada trabajador en cargas sociales subirá a un 10,83% a partir del 1.° de enero; mientras el del patrono, a un 26,83%. Si un trabajador se gana un millón mensual, su aporte aumentará de ¢41.700 a ¢43.300.

Impuesto al salario

A partir del 1.° de enero del 2026, el impuesto sobre la renta se le cobrará a salarios más bajos en comparación con el 2025.

Por ejemplo, en el 2025 no se le cobraba impuesto sobre la renta a salarios iguales o menores a ¢922 mil, pero a partir de enero será a salarios iguales o menores a ¢918 mil.

Salario más bajos, a partir del 1 de enero, pagarán impuestos.

Sobre lo ganado de más de ¢918.000 mensuales y hasta ¢1.347.000, el impuesto sobre la renta será del diez por ciento (10%). Sobre lo ganado de más a partir de ¢1.347.000 mensuales y hasta ¢2.364.000, el tributo será de un 15%.

Los que ganen entre ¢2.364.000 mensuales y hasta ¢4.727.000, pagarán un 20% y los que ganen ¢4.727.000 o más mensuales pagarán el 25%.

Baja la gasolina

Hay una buena noticia, pequeñita, pero buena: la gasolina bajará a partir del 1.° de enero. La súper, que está en ¢643, baja a ¢637 (¢6 menos por litro); la gasolina regular, de ¢635 a ¢612 (¢23 menos por litro). El diésel, de ¢557 a ¢550 (¢7 menos por litro).

En cuanto al gas para cocinar, el cilindro de 25 libras subirá de precio, de ¢6.825 a ¢6.848 (+¢25).

La gasolina súper, la regular y el diésel bajan de precio, el gas para cocinar más bien sube.

Peajes ruta 27

Las tarifas de los peajes de la ruta 27 aumentarán a partir de este 1.° de enero de 2026, por lo que los conductores deberán preparar su billetera para los ajustes. Los ajustes serán entre 10 y 60 colones, dependiendo del tipo de vehículo.

En el caso de los automóviles, la tarifa aumentará 10 colones en los peajes ubicados en Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón. La tarifa para los vehículos pesados, como camiones, subirá entre 10 y 60 colones.