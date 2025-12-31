Internacionales

¡Ya es 2026! Vea dónde recibieron el Año Nuevo mientras en Costa Rica apenas amanecía

Les dejamos algunas fotos de la celebración del Año Nuevo 2026 en Australia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Como ya es tradición, el primer lugar del planeta que pudo decir ¡Feliz Año 2026! es el atolón de Kiribati debido a su posición geográfica, más al este del planeta.

A las 7:14 de la mañana de este 31 de diciembre del 2025 en Costa Rica, en Kiribati son las 3:14 de la madrugada; o sea, ya pasaron tres horas y 14 minutos desde que festejaron la llegada del nuevo año.

Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)

Después del atolón de Kiribati, poco a poco el mundo entero se alista para la llegada de la hora cero y el comienzo de las fiestas de Año Nuevo.

LEA MÁS: La emotiva petición de una nieta para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse y dejar de trabajar en un supermercado

Hace pocos minutos, siendo en Tiquicia las 7:14 de la mañana, en Australia comenzó la celebración del nuevo año, ya que a esa hora aquí eran las 00:14 del 1.° de enero para los australianos.

Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)

Recordemos que ellos mismos nombraron a Sydney como la “capital mundial del Año Nuevo” y alistan un fiestón enorme.

Este año las celebraciones australianas tuvieron un minuto de silencio debido a un tiroteo que hubo hace pocas semanas, el cual dejó 15 muertos.

LEA MÁS: El hombre más inteligente del mundo asegura que Dios es real y lo argumenta con matemáticas

Aquí les dejamos varias fotos de las celebraciones en Australia:

Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)
Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)
Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)
Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)
Año Nuevo 2026 en Australia
Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Feliz Año 2026Feliz año en AustraliaAtolón de Kiribati
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.