¡Ya es 2026! Vea dónde recibieron el Año Nuevo mientras en Costa Rica apenas amanecía

Como ya es tradición, el primer lugar del planeta que pudo decir ¡Feliz Año 2026! es el atolón de Kiribati debido a su posición geográfica, más al este del planeta.

A las 7:14 de la mañana de este 31 de diciembre del 2025 en Costa Rica, en Kiribati son las 3:14 de la madrugada; o sea, ya pasaron tres horas y 14 minutos desde que festejaron la llegada del nuevo año.

Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)

Después del atolón de Kiribati, poco a poco el mundo entero se alista para la llegada de la hora cero y el comienzo de las fiestas de Año Nuevo.

Hace pocos minutos, siendo en Tiquicia las 7:14 de la mañana, en Australia comenzó la celebración del nuevo año, ya que a esa hora aquí eran las 00:14 del 1.° de enero para los australianos.

Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)

Recordemos que ellos mismos nombraron a Sydney como la “capital mundial del Año Nuevo” y alistan un fiestón enorme.

Este año las celebraciones australianas tuvieron un minuto de silencio debido a un tiroteo que hubo hace pocas semanas, el cual dejó 15 muertos.

Aquí les dejamos varias fotos de las celebraciones en Australia:

Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)

Año Nuevo 2026 en Australia (Ciudad de Sydney/Tomada de Facebook)

Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)

Año Nuevo 2026 en Australia (AFP/AFP)