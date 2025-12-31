La emotiva petición de una nieta para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse y dejar de trabajar en un supermercado

A sus 86 años, Tom Mims mantiene una rutina laboral que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. El adulto mayor, residente de Alabama, Estados Unidos, se levanta todos los días a las 3 de la madrugada para trabajar en un supermercado, pese a padecer problemas cardíacos.

Su historia se hizo pública luego de que su nieta, Candice Lash, iniciara una campaña de donaciones con el objetivo de que pueda jubilarse.

Una jornada que comienza antes del amanecer

Tom Mims se levanta a las 3 de la mañana para trabajar en un supermercado de Alabama. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Según relató Candice Lash, Tom Mims se despierta diariamente a las 3 a.m. Antes de salir de casa, lee la Biblia y luego se dirige al supermercado Piggly Wiggly, donde llega incluso antes de que abran las puertas.

LEA MÁS: Mujer que se fue a estudiar a Rusia inspirada en Franklin Chang, pasará Año Nuevo a 40 grados bajo cero

Allí se encarga de labores físicas exigentes para su edad. “Empuja los carros y empaqueta los productos”, explicó su nieta en redes, quien reconoce que su abuelo se cansa cada vez con mayor facilidad y que su caminar se ha vuelto más lento.

Una vida marcada por el cuidado y la pérdida

El adulto mayor ha trabajado durante seis años sin faltar, pese a sus problemas de salud. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

La familia explicó que en 2017, después de Navidad, Tom perdió a su esposa Joyce. Durante los ocho años previos a su fallecimiento, dejó su trabajo para convertirse en su cuidador a tiempo completo, acompañándola en citas médicas, hospitalizaciones y momentos difíciles.

Tras su muerte, quedó con una deuda médica considerable, situación que lo obligó a regresar al mercado laboral en una etapa de la vida en la que la mayoría de personas ya están jubiladas.

Seis años sin faltar al trabajo

Actualmente, Tom Mims suma seis años trabajando en el supermercado. De acuerdo con el testimonio de su nieta, casi nunca falta, incluso en días festivos, cumpleaños y jornadas de mal clima. Su meta personal era pagar sus deudas y jubilarse a los 90 años, pero su familia considera que ese objetivo es insuficiente frente al esfuerzo realizado.

Una campaña que despertó solidaridad

Candice Lash impulsó una campaña para ayudar a su abuelo a jubilarse. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Desde que la historia se hizo pública, la campaña de donaciones ha recibido aportes y mensajes de apoyo de personas de distintas partes. Al inicio, Tom no estaba convencido de aceptar ayuda, pero ahora, según cuenta su nieta, pregunta a diario cuánto se ha recaudado.

Candice Lash declaró al medio Alabama Political Reporter que esta iniciativa también busca generar reflexión sobre la situación de muchos adultos mayores que, pese a haber trabajado toda su vida, deben seguir haciéndolo.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde desde Guatemala: “El hambre no tiene religión, nacionalidad ni color político”

“Creo que debemos cuidar de nuestros ancianos, porque ellos han sentado las bases para nosotros”, afirmó.

Para su familia, Tom Mims merece descanso, tranquilidad y tiempo con sus bisnietos, sin la preocupación constante por facturas y deudas.

Nota realizada con ayuda de IA