Cientos de miles de marchamos 2026 todavía faltan por pagar a este 31 de diciembre

A las 9 de la mañana de este miércoles 31 de diciembre, el primer corte del día del Instituto Nacional de Seguros (INS) confirma que son miles los choferes que no han pagado su marchamo 2026.

De acuerdo con los datos, ya pagaron 1.600.971 conductores de los 1.943.587 marchamos 2026 que se pusieron al cobro.

Eso significa que todavía, a pocas horas de que cierren las ventanillas donde es posible pagar el derecho de circulación 2026 en todo el país, faltan por pagar 342.616 marchamos 2026.

Más de 340 mil conductores no pagan su marchamo a las 9 a.m. de este 31 de diciembre. (MOPT /Cortesía)

En total, hasta las 9 de la mañana de este 31 de diciembre, el dinero ingresado al INS es de ¢280 mil millones y lo proyectado a recaudar es de ¢335 mil millones.

LEA MÁS: ¿Si trabajo el 1.° de enero me lo tienen que pagar doble?

Le recordamos que AQUÍ puede consultar cuánto debe de marchamo. Aproveche ahorita mismo que no hay tantas filas en los lugares de pago, porque en las próximas horas podrían aumentar las filas considerablemente.

LEA MÁS: ¿Cómo proteger a perros y gatos del ruido de la pólvora en Año Nuevo?

El marchamo 2026 salió al cobro en noviembre pasado. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: ¿Tamales con chile panameño? Una receta superdeliciosa nos sorprendió en un hogar costarricense

Según los datos del INS, para el marchamo 2025, al cierre del 31 de diciembre, se dejaron de pagar 140 mil marchamos. La diferencia de falta de pago con el marchamo 2026, a esta hora, es más del doble.