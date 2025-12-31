¿Cómo proteger a perros y gatos del ruido de la pólvora en Año Nuevo?

La llegada del Año Nuevo suele estar acompañada de celebraciones ruidosas, especialmente por el uso de pólvora y fuegos artificiales. Sin embargo, para las mascotas, esta fecha representa uno de los momentos más estresantes y peligrosos del año, debido a la sensibilidad auditiva que tienen perros y gatos frente a los estallidos.

El impacto del ruido en perros y gatos

Crear un espacio seguro dentro del hogar ayuda a proteger a las mascotas del ruido. (Canva/Canva)

Durante las celebraciones de fin e inicio de año, se registran numerosos casos de animales afectados por pirotecnia, con síntomas que incluyen temblores, desorientación, ansiedad, taquicardia, agresividad, intentos de fuga e incluso muerte súbita.

Especialistas advierten que el miedo al ruido no es un comportamiento aislado ni pasajero, sino una respuesta fisiológica intensa que puede comprometer seriamente el bienestar de las mascotas, especialmente en animales adultos mayores o con problemas de salud previos.

El acompañamiento emocional es clave

El ruido de la pólvora en Año Nuevo genera altos niveles de estrés en perros y gatos. (Rafael Pacheco Granados)

Veterinarios coinciden en que la prevención es la herramienta más importante para enfrentar el impacto del ruido durante Año Nuevo. Anticiparse a los momentos de mayor estruendo y brindar contención emocional puede marcar una diferencia significativa.

“En esta época se incrementan los episodios de ansiedad, huida y desorientación en perros y gatos debido a la pólvora. Preparar un espacio seguro y acompañarlos emocionalmente ayuda a reducir el impacto del ruido”, explicó el médico veterinario Michel Cardona, de Gabrica.

Recomendaciones para proteger a las mascotas en Año Nuevo

Para reducir las afectaciones causadas por la pólvora, los especialistas recomiendan aplicar medidas de cuidado preventivo:

Crear un refugio seguro: Habilitar un espacio dentro de la casa con cama, agua, juguetes y comida, acompañado de música relajante o sonidos ambientales.

Habilitar un espacio dentro de la casa con cama, agua, juguetes y comida, acompañado de música relajante o sonidos ambientales. Evitar fugas: Si la mascota permanece en exteriores, utilizar collar, placa y correa para prevenir escapes provocados por el miedo.

Si la mascota permanece en exteriores, utilizar collar, placa y correa para prevenir escapes provocados por el miedo. Uso de feromonas sintéticas: Estos productos ayudan a generar señales calmantes, especialmente en perros.

Estos productos ayudan a generar señales calmantes, especialmente en perros. Contacto físico y compresión suave: Abrazos tranquilos o bandas de presión pueden ser útiles si el animal los tolera.

Lo que no se debe hacer

No se debe castigar ni regañar a las mascotas por su miedo, ya que esto aumenta los niveles de ansiedad y empeora la reacción ante el ruido.

En casos de fobia severa al sonido, se recomienda acudir con anticipación a un veterinario o etólogo, quienes pueden orientar sobre terapias de contracondicionamiento y el uso de alternativas como esencias florales, siempre bajo supervisión profesional.

Con pequeñas acciones preventivas, el Año Nuevo puede ser una experiencia más tranquila tanto para las familias como para sus mascotas.

