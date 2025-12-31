(Video) Así fue el desgarrador adiós a Luna que dejó a Logan y a miles con el corazón roto

Luna ahora corre en el cielo de los perros. (Rafael Pacheco Granados)

La partida de Luna dejó un vacío imposible de llenar. Su despedida fue tan emotiva como la huella que dejó en cada corazón que la conoció, especialmente en su gran amigo Logan y en el de su familia, que hoy enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Tras el funeral, su dueño Kevin Argüello compartió un mensaje cargado de amor, gratitud y promesas que reflejan el legado que Luna deja atrás.

Así fue el triste funeral de Luna y Logan no la dejó sola

LEA MÁS: Dos pastores seducen las redes sociales y el causante de tanto alboroto confesó su culpa

“Hasta siempre, Luna”, escribió, reconociendo que su ausencia ha destruido a todos en casa, pero reafirmando un compromiso profundo: seguir luchando para que muchos perritos puedan tener una vida tan plena y maravillosa como la que ella disfrutó.

La familia además agradeció a todas las personas que los acompañaron en el último adiós a “Lunis”, así como a las marcas que han trabajado con ellos y que se hicieron presentes en este momento tan difícil.

Logan y Luna así como toda su manana son una verdadera sensación en redes sociales. (Jose_costarrica)

“Vuela alto, princesa. Mereces descansar tranquila”, expresaron, deseándole un descanso en paz.

En el video además se logra ver no solo como Logan la olfateó todo su velorio sino también el montón de seguidores y acompañantes de cuatro patitas que llegaron a darle su último adiós.

LEA MÁS: Cuando salga a caminar con su peludito respétele su “perronalidad”

“Vamos a tomarnos unos días para asimilar todo lo sucedido y recomponernos. Le agradecemos mucho por entendernos y esperarnos, pronto regresaremos, tan pronto podamos recuperar la fuerza de voluntad que la murición nos arrebató”, dice al final el mensaje.