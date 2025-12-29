Dueño de Logan y Luna, famosos perritos en TikTok, está de luto por fallecimiento de uno de sus perritos

Logan, Luna y toda su manana son una verdadera sensación en redes sociales. (Paw_shots)

Luna, la carismática perrita boyera australiana que junto a Logan protagonizó incontables aventuras en ríos, montañas y senderos, falleció de manera repentina, dejando un profundo vacío entre sus dueños y miles de seguidores que la vieron crecer a través de las redes sociales.

La triste noticia fue confirmada por Kevin Argüello, creador de contenido y dueño de Logan y Luna, quien explicó que la perrita mordió un sapo, lo que le provocó una reacción fatal. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Luna no logró salir adelante.

El perro Logan sufre la pérdida de su 'hermana' Luna

El anuncio se hizo mediante un emotivo video que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, lágrimas virtuales y recuerdos compartidos por quienes se sentían parte de “la manada”.

En el mensaje, Argüello también informó que la vela de Luna se realizará este lunes 29 de diciembre, de 7 p. m. a 10 p. m., en las instalaciones de Memorial Pets, en San José.

La invitación es abierta al público y la idea es despedirla no de negro, sino vestidos de rosado, como símbolo de amor, gratitud y celebración por la vida de la perrita.

Kevin Argüello, dueño de Logan, Luna y toda su manana, invitó a todos los seguidores de Luna a despedirla. (Paw_shots)

Luna y Logan se hicieron conocidos gracias a los videos que Kevin comenzó a compartir en TikTok, donde mostraba las travesuras de ambos boyeros disfrutando de la naturaleza, corriendo sin parar, metiéndose en ríos y jugando con palos, fieles a la energía incansable de su raza.

Su espontaneidad y conexión conquistaron a miles de personas, que no tardaron en identificarse con sus ocurrencias.

El crecimiento en redes fue tal que distintas marcas comenzaron a interesarse en la dupla, y Logan incluso ha participado en comerciales y en un video musical.

Aprovechando la visibilidad que les dieron Logan y Luna, Argüello y su familia decidieron crear una fundación de rescate animal, con la que han logrado salvar, rehabilitar y encontrar hogar a decenas de perritos en situación de abandono, transformando vidas y sembrando conciencia sobre el bienestar animal.

Logan y Luna se criaron juntos como hermanos. (Rafael Pacheco Granados)

Hoy, Luna se despide dejando un legado que va más allá de los likes y los videos virales: el de una perrita que unió a una comunidad, inspiró actos de amor y ayudó a que muchos otros perros tuvieran una segunda oportunidad.