Dueño de Logan y Luna, famosos perritos en TikTok, está de luto por fallecimiento de uno de sus perritos

Luna, la carismática perrita boyera australiana que junto a Logan protagonizó incontables aventuras en ríos, montañas y senderos, falleció de manera repentina, dejando un profundo vacío entre sus dueños y miles de seguidores que la vieron crecer a través de las redes sociales.
La triste noticia fue confirmada por Kevin Argüello, creador de contenido y dueño de Logan y Luna, quien explicó que la perrita mordió un sapo, lo que le provocó una reacción fatal. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Luna no logró salir adelante.
El anuncio se hizo mediante un emotivo video que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, lágrimas virtuales y recuerdos compartidos por quienes se sentían parte de “la manada”.
En el mensaje, Argüello también informó que la vela de Luna se realizará este lunes 29 de diciembre, de 7 p. m. a 10 p. m., en las instalaciones de Memorial Pets, en San José.
La invitación es abierta al público y la idea es despedirla no de negro, sino vestidos de rosado, como símbolo de amor, gratitud y celebración por la vida de la perrita.
Luna y Logan se hicieron conocidos gracias a los videos que Kevin comenzó a compartir en TikTok, donde mostraba las travesuras de ambos boyeros disfrutando de la naturaleza, corriendo sin parar, metiéndose en ríos y jugando con palos, fieles a la energía incansable de su raza.
Su espontaneidad y conexión conquistaron a miles de personas, que no tardaron en identificarse con sus ocurrencias.
El crecimiento en redes fue tal que distintas marcas comenzaron a interesarse en la dupla, y Logan incluso ha participado en comerciales y en un video musical.
Aprovechando la visibilidad que les dieron Logan y Luna, Argüello y su familia decidieron crear una fundación de rescate animal, con la que han logrado salvar, rehabilitar y encontrar hogar a decenas de perritos en situación de abandono, transformando vidas y sembrando conciencia sobre el bienestar animal.
Hoy, Luna se despide dejando un legado que va más allá de los likes y los videos virales: el de una perrita que unió a una comunidad, inspiró actos de amor y ayudó a que muchos otros perros tuvieran una segunda oportunidad.