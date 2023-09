Dos pastores seducen las redes sociales y el causante de tanto alboroto confesó su culpa

Logan es un perrito de tres años de edad, muy atrevido, social y enérgico. Luna tiene un año menos y es tímida, guardiana y expresiva. A pesar de sus personalidades tan opuestas, estos dos animalitos de raza pastor ganadero australiano enamoran en las redes sociales.

Logan y Luna son de raza pastor ganadero australiano y tienen cautivados a cientos de miles de seguidores en redes sociales. (Paw_shots)

Estas mascotas son los rostros más famosos de la manada de Kevin Argüello Soto, la mente detrás del contenido tan gracioso y divertido que los cibernautas disfrutan, principalmente en TikTok, donde cuentan ya casi con un millón de seguidores, con la cuenta Loganylunacr.

En Instagram no se quedan atrás, pues su página registra 582 mil seguidores. Ante semejante éxito en redes sociales, La Teja buscó a Kevin, de 31 años de edad, para hablar sobre esta gran aventura y lo que para él significa su manada.

- Mucho se conoce de Logan y Luna, ¿pero quién es Kevin?

Soy un tipo que siempre he amado a los animales. Soy una persona muy enfocada en los detalles y me encanta hacer que las personas se sientan alegres cuando comparten conmigo. Aunque en la realidad soy un poco reservado con mis conocidos, con mis amigos sí soy bastante más extrovertido. Me encanta reírme, aunque sea de mí mismo.

- ¿Vive de lo que generan las redes sociales o tiene otro trabajo?

No, junto con mi esposa tenemos nuestra propia empresa de producción audiovisual y es nuestra fuente principal de ingresos. Aunque sí trabajamos con marcas en redes sociales, eso está destinado a los perritos, a su alimentación, salud y entretenimiento.

- ¿Hace cuánto comenzó esta aventura en redes sociales?

El primer video en TikTok lo subí el 3 de setiembre del 2020 y subí unos cuantos, pero muy pocos. A sus 3 meses Logan empezó a nadar, pero no lo mostrábamos mucho, en marzo de 2021 mostramos el primer video del río y pues nada, poco alcance, solo una cuenta más en un mar de contenido. El 26 de julio de 2021 subimos el video que se iba a viralizar por primera vez.

Kevin Argüello Soto y su esposa Karol Torres viven con su manada en San Ramón de Alajuela. (Paw_shots)

- ¿Qué pasó con ese video?

Tuvo 7,6 millones de vistas, pasamos de 500 seguidores a más de 50 mil en 24 horas. Logan llevaba varios meses yendo al río de manera regular, yo había descubierto que tenía cierta locura por las aguas en movimiento y habíamos empezado a trabajar eso de manera segura para que él pudiera disfrutar de las corrientes. Antes de ese día, generalmente yo estaba en el agua ayudándole o al menos bastante cerca, pero esa mañana fue cuando dije: este mae no me necesita, voy a grabarlo. Y lo grabé, lo edité y reventó como no teníamos idea.

Video Logan Alerta De Remolino

- Solo en TikTok tienen casi un millón de seguidores, ¿qué representa eso?

Una gran responsabilidad. Antes podía decir lo que quisiera en redes porque nadie más que mi círculo cercano me veía. Ahora debo pensar muchísimo mis palabras porque influyen mucho en las decisiones y actitudes de las personas.

- ¿De dónde sale la creatividad para generar tanto contenido divertido y genuino?

Siempre he sido muy creativo, mi mente no se detiene y está pensando en muchísimas cosas. El secreto de que esto realmente se sienta tan natural es que el vínculo con la manada es muy fuerte. Los conozco muy bien y aunque no usamos palabras nos comunicamos a la perfección. Esto me hace poder plasmar sus personalidades en los diálogos de forma que la gente lo reciba como si realmente fueran ellos quienes lo dicen.

- ¿Podríamos decir que usted es la mente detrás del éxito de la manada?

Para nada, esto es mérito de Logan y Luna. Yo solo narro lo que sucede de una manera creativa. Nuestro contenido no es planeado, es decir, llegamos al río y ellos son libres de jugar y hacer lo que les nazca en el momento. Llegamos al lugar sin expectativas y luego yo me adapto a lo que suceda. Aunque yo soy quien crea los guiones, ellos son los que le dan vida a la aventura y nada de esto sería posible sin el carisma de ellos.

Logan tiene 3 años de edad y su fama comenzó por sus aventuras cada vez que visita un río. (Jose_costarrica)

- ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora de esta experiencia virtual?

Generar contenido constante. Entre desplazarnos al lugar, grabar, crear guion, editar, colorear y todo me consume muchísimo tiempo, entonces mantener la constancia para que la comunidad se mantenga enganchada es todo un reto.

- ¿Se sorprende del gran éxito que han tenido?

Ha sido un camino que he forjado y cada paso ha demandado esfuerzo y dedicación. Más que sentirme sorprendido me siento alegre de ver que nuestro esfuerzo ha dado resultado, que hemos impactado a muchas familias que hoy les dan una mejor vida a sus perritos y que han creado un vínculo con los nuestros.

- ¿Cuál ha sido el vídeo que más ha disfrutado?

Logan tuvo una enfermedad que pensamos que nos lo iba a arrebatar. La recuperación fue lenta, cara y angustiante. En una cita ya había progresado mucho, le hicieron los exámenes y la doctora me dijo que en un rato me enviaba los resultados. Me monté al carro, le di un beso en la frente y le dije: “Papito, vamos a ir al río a celebrar que usted está recuperado”.

Video Logan Plaquetoso

- ¿Y cómo les fue en el río?

Él nadaba como un campeón y recibí el mensaje, Logan lo había logrado, la doctora lo estaba dando de alta, me agaché con lo ojos llenos de lágrimas, recogí el palito del suelo y lo lance tan largo como mi brazo pudo. Ver a ese perrito lleno de vida y ganas de jugar después de la prueba de salud más fuerte que hemos tenido, es un momento que nunca olvidaré.

- ¿Cuál ha sido el video con más visualizaciones y alcance?

Con más de 9 millones de visualizaciones es el video más viral que tenemos. Es Logan siendo dinamita pura en el río. Esos siempre son los que mejor aceptación tienen, la gente ama verlo feliz nadando y superando situaciones extremas.

- Las narraciones de los vídeos son muy graciosas, ¿salen de manera espontánea?

Una vez que vamos al lugar de la aventura me siento a pensar cómo dar una línea de historia a lo que sucedió, pero generalmente es muy fluido. Hay cosas que sí pienso bastante, principalmente porque nos siguen niños y hay palabras totalmente aceptables en el lenguaje del tico, pero pueden interpretarse mal en otros países. Busco filtrar bien lo que digo para que nuestro contenido pueda ser gracioso y jocoso y nunca caer en la vulgaridad u ofensas.

Logan y Kevin viven momentos muy especiales que siempre comparten en las redes sociales. (Paw_shots)

- ¿En qué momento decidió sumar a Luna?

Luna se unió porque queríamos que Logan tuviera una hermana con capacidades físicas similares, que pueda jugar con él al mismo ritmo y todo el ímpetu con el que lo hacen

- ¿Cómo ha tomado la manada tanta exposición en la prensa?

Tratamos de que sea una experiencia que disfruten. Logan es como una diva, el ama ser el centro de atención, que lo acaricien y lo abracen. Entonces mientras él lo esté disfrutando, lo permitimos. Si notamos algún acercamiento indebido o incómodo simplemente intervenimos y pedimos un poco de espacio. La gente suele comprender muy fácilmente y lo respetan bastante. Luna no es igual, entonces en cierta situaciones sociales que pueden ser muy abrumadoras no la llevamos o la mantenemos tranquila, fuera del foco de atención.

Video Logan Aquí Empezó Todo

- ¿Puede la manada pasear con tranquilidad?

Sí claro, aunque los reconocen en todo lado, la gente es muy respetuosa y se acercan a saludar, pero permiten que los perritos sean quienes determinen hasta dónde llegar.

- Hace poco los invitaron a República Dominicana para presentar a Logan, ¿cómo les fue?

Nos fue muy bien, disfrutamos la belleza que tiene ese país para ofrecer y tuvimos la oportunidad de conocer cientos de fans que se acercaron a Logan en uno de los días que hicimos un meet and greet. En los planes cercanos está ir a Mexico y El Salvador.

- En la manada está la perrita escapista, ¿qué tal se porta?

Lulú, más conocida como “La Señora”. Es rescatada de la calle y hay ciertas cosas que todavía hace. Ella se porta muy bien en casa, como es tan pequeñita ni se siente. Pero no se puede dejar nada de comer descuidado porque es como una aspiradora. Hay mucho barrio en su interior, entonces mantenerla adentro de la casa es un asunto de mucha atención. En el lugar donde estamos ahora ya no puede escaparse.

- ¿Cuánto disfruta usted esas salidas que aprovechan para grabar y generar contenido?

Logan es mi cliente favorito. En mi día a día genero contenido para muchos clientes y pues la mayoría son corporativos o comerciales, entonces generar contenido para Logan me desestresa y me apasiona, porque es una rutina totalmente distinta. Además que documentamos recuerdos de todo lo que ha sido nuestra travesía juntos.

Lulú, conocida como "La Señora", forma parte de la manada. A ella la rescataron de la calle. (Paw_shots)

- ¿Por qué los bautizó como “Leyenda acuática” y “Princesa de realeza”?

Eso lo hizo nuestra comunidad, conforme el tiempo fue pasando y empezaron a ver más y más a Logan y a Luna, ellos mismos se encargaron de darles esos adjetivos tan particulares.