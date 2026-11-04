Padre Mix dice esto de la persona que le sacudió el corazón cuando la vio por primera vez

El locutor Andrés Zamora, conocido cariñosamente como Padre Mix, vive este 3 de noviembre un día muy especial, pues le celebra a la persona que le sacudió el corazón cuando la vio por primera vez.

Zamora festeja este martes los 9 años de Miranda, su hija menor, y la fecha la honró con un hermoso mensaje y lindas fotografías que compartió en una publicación en Instagram.

Andrés Zamora, Padre Mix, es un reconocido locutor y presentador de televisión de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Andrés Zamora, el Padre Mix, presume lo grande y bella que está su hija mayor

“Una princesa que me sacudió el corazón”

En su mensaje, el presentador y animador recordó cómo fueron los primeros minutos de su hija en este mundo y las emociones que experimentó cuando la tuvo por primera vez en sus brazos.

“Hoy (martes) Miranda cumple 9 años. Una princesa que me sacudió el corazón y me estremeció el alma desde que la vi por primera vez. Cargarla en sus primeras horas de vida fue uno de los regalos más valiosos que Dios me ha dado. Tuvimos conversaciones que hoy siguen haciendo eco en nuestro amor”, dijo Andrés.

También afirmó lo que percibe de su hija cada vez que la tiene con él.

“Miri irradia amor, fuerza y actitud. Sus ojos muestran la ternura de Dios y su cabello ‘naranja’ es esa señal que tanto le pedí a ÉL. Felicidades, Miri, que sean los primeros 9 de muchos que Dios te regale, ¡te AmoDoro!”, finalizó Zamora.

Andrés Zamora, Padre Mix, junto a Miranda, su hija menor. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Andrés Zamora, Padre Mix, se puso romántico “en público”

La segunda de dos hijas

Miranda nació del segundo matrimonio del locutor, quien se divorció en 2019 de la mamá de su segunda hija.

Además de Miranda, el Padre Mix es papá de Mariángel, su hija mayor y la de su primera esposa, Eyleen Amey, de quien el locutor se divorció el 9 de setiembre de 2011, tras nueve años de matrimonio.