Andrés Zamora, el Padre Mix, presume lo grande y bella que está su hija mayor

Andrés Zamora, el Padre Mix, es locutor y jefe en radio Omega. Fotografía: Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

El querido locutor y presentador de Repretel Andrés Zamora, presumió lo grande y guapa que está Mariángel, su hija mayor.

El Padre Mix se valió de que su retoño cumplió 23 años, este 14 de octubre, para festejarla con un mensaje lleno de amor que le dedicó en redes sociales, acompañado de un collage de fotos de la joven.

“Con la que me estrené de papá”

“Hace 23 años, Dios me dejó ver nacer a mi hija, sí, con la que me ‘estrené’ de papá”, escribió Zamora en un revelador mensaje en el que repasó lo que ha sido este tiempo para él como padre de Mariángel.

“Ha sido una experiencia inexplicable llena de aventuras, tropiezos, lágrimas de felicidad y en ocasiones de dolor. Me enamoré de una mujer sin haberla visto, le decía que la amaba sin escuchar su voz, solo sus latidos, sus ojos eran unas ventanas por las que vi el amor de Él y sentí miles de emociones”, expresó en Instagram el presentador de Toros del 6.

Andrés Zamora, el Padre Mix, compartió este collage de fotos donde presume lo grande y guapa que está su hija mayor. Fotografía: Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

Una relación llena de amor y aprendizaje

Zamora mencionó que, a lo largo de estos años, Mariángel le ha dado consuelo, consejos y un amor al que tildó de incondicional, “a pesar de mis errores y equivocaciones”.

“Pido al cielo que el Señor siga siendo su Padre providente y fiel, al que ella ama y del cual me ha enseñado también a amar y amarla cada día más. ¡Mari, te amo, mi ‘teacher’ hermosa!”, finalizó el Padre Mix.

Una familia llena de cariño

Mariángel es hija de Zamora y de su primera esposa, Eyleen Amey, de quien el locutor se divorció el 9 de setiembre del 2011, tras nueve años de matrimonio.

Además de ella, Andresito es papá de Miranda, quien cumple 8 añitos el próximo 3 de noviembre.

Andrés Zamora, el Padre Mix, publicó este mensaje en Instagram en celebración por los 23 años de su hija mayor. Fotografía: Captura Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

Miranda nació del segundo matrimonio del locutor, quien se divorció en el 2019 de la mamá de su segunda hija.