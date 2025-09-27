Andrés Zamora, el Padre Mix, se pronuncia sobre el anuncio que hizo Teletica y aclara su futuro en Repretel

Andrés Zamora, Padre Mix, lleva ocho años siendo parte de Repretel. (Instagram/Instagram)

Andrés Zamora habló con La Teja sobre el anuncio que hizo este sábado Teletica sobre él y aclaró su futuro en Repretel, televisora con la que tiene relación desde hace ocho años.

Canal 7 confirmó que el popular Padre Mix integrará el panel de jurados del concurso “Los piratas del ritmo”, que inicia el próximo 4 de octubre en Sábado feliz.

Tras esa noticia surgió la inquietud de si el canal del trencito había fichado a Zamora, quien en agosto fue anunciado por Repretel en el elenco de Toros del 6.

Este medio le consultó al locutor y jefe de Omega sobre su vínculo con el 7 y qué pasó con el canal de La Uruca, entonces él explicó que sigue siendo ficha de Repretel, solo que le pidió permiso a ese canal para participar en este proyecto dentro de Sábado feliz.

“Desde hace muchos años el vínculo con Sábado feliz es muy cercano, he participado en varios concursos en los últimos 10 años. Formo parte de los jueces del concurso ‘Los piratas del ritmo’, propiamente. Y también se debe a las buenas relaciones entre Omega y los diferentes formatos del canal, que han tenido mucha afinidad. Agradezco mucho a Dios por la oportunidad de compartir estos proyectos dirigidos al entretenimiento familiar y en los que he podido servir en los últimos 30 años”, afirmó Zamora.

Mencionó que Repretel es su casa desde hace ocho años y lo seguirá siendo. “De una manera muy respetuosa y en mutuo acuerdo es que participo en este concurso con el permiso del canal. Mantengo una muy buena relación laboral en canal 6 y si Dios me lo permite, nos vemos en los formatos de fin y principio de año. Como lo anunciamos semanas atrás en la conferencia de prensa”, afirmó.

Andrés Zamora es figura de Repretel en transmisiones especiales o programas de temporada como La Matraca.

Zamora contó que con el 7 tiene una relación muy especial y emotiva porque su papá, don Carlos Luis Jara –quien ya descansa en paz–, fue uno de los primeros presentadores que tuvo ese canal en sus inicios.

“Siempre es grato ver en los pasillos las fotos de él (su papá) junto a su fundador y muchos colaboradores (de Teletica) que fueron parte de innumerables conversaciones con mi papá. Agradezco mucho el apoyo de nuestras audiencias y la confianza de tantas personas. ⁠El trabajo es una bendición y es honra”, finalizó.

