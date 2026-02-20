Pakow, famoso vloguero español, está de vacaciones en Costa Rica

El creador de contenido español Pakow, conocido en redes como vlogpakow, cambió el frío canadiense por el calorcito tico y quedó flechado por Costa Rica desde el primer minuto.

El influencer, quien actualmente estudia en Toronto, contó en su Instagram que ya no aguantaba más las bajas temperaturas, así que armó maletas y se vino por primera vez a Costa Rica, debutando de paso en Centroamérica.

El Vlguero español Pakow es conocido por andar siempre con sus lentes y contar todas su aventuras en redes sociales. (redes/Instagram)

En un vlog que grabó apenas aterrizó, Pakow no ocultó su sorpresa al ver la vista del aeropuerto rodeado de montañas y, ni bien puso un pie afuera, soltó la frase que muchos ticos amaron: “¡Qué calor, niño!”.

Al día siguiente agarró rumbo al Caribe y lo que más lo dejó con la boca abierta fue encontrarse con un grupo grande de pizotes en pleno camino, una experiencia totalmente nueva para él.

Aunque uno de los días el clima no ayudó y la lluvia se hizo presente, el español aseguró que valió totalmente la pena gracias a la vegetación, los cocodrilos y los monos, que terminaron robándose el show.

“Estoy absolutamente enamorado de este país”, dijo sin dudarlo en uno de sus videos, dejando claro que Costa Rica ya se ganó su corazón.

Pakow y sus amigos visitan por primera vez Costa Rica. (redes/Instagram)

Para el tercer día, Pakow logró tachar otro animal de su lista: vio un perezoso, aunque confesó que los que más le encantaron fueron los monos cariblancos, que no paraban de aparecerle por todo lado.

Pakow (Inst/Instagram @Unspeakable)

El creador contó que su viaje es de 10 días y que, junto a sus amigos españoles, también se fue de tour por varios puntos del país.

Incluso, intentaron visitar el volcán Poás, pero estaba cerrado; aun así, quedó encantado con el sabor de las fresas de la zona y con la impresionante catarata de La Paz.

Eso sí, no todo fue montaña y aventura. Este jueves también se dejaron ver en la playa y Pakow aseguró que ahí vio el mejor atardecer de su vida, cerrando otro día perfecto en suelo tico.

Vloguero español Pakow en Costa Rica

Pakow no es cualquier viajero curioso: en redes sociales mueve una comunidad enorme. Solo en TikTok cuenta con más de 400 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 555 mil, donde miles de personas siguen paso a paso su viaje por Costa Rica y celebran cada descubrimiento que hace en el país.

Además, se caracteriza por andar siempre unos lentes de sol amarillos donde porta su micrófono para grabar todo.