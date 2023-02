Pamela Méndez le envía un mensajote a los que critican la ropa de los demás

Pamela Méndez opinó sobre el tema de los atuendos de Picnic

La expresentadora de televisión Pamela Méndez metió la cuchara y dio su opinión sobre un tema que se ha vuelto moda, como lo es criticar la ropa que los demás lucen en el Festival Picnic.

El último caso fue el de la novia de Greivin Morgan, Sheiris Montero, quien criticó a Karina Ramos por haber lucido un vestido con encaje.

En sus historias de Instagram, Méndez dio un mensaje que llamó mucho la atención.

“La gente sí es necia, no entiendo por qué siguen creyendo que pueden o deben opinar o juzgar de la ropa que otros se ponen. No sé si soy muy señora o qué, pero no entiendo esas cosas, uno se pone lo que a uno le guste, quién dice que tiene que gustarle a otros.

Novia de Greivin Morgan le tiró a Karina Ramos por su ropa y ella respondió con clase

“Hace un tiempo entendí que los chuicas que uno ande, independientemente de que si son caros o baratos, no lo hacen a uno, yo no soy la ropa que tengo puesta. Ojalá que mucha otra gente lo entendiera, si la persona que tenés al lado te critica por la ropa que andás puesta, esa persona no vale la pena o (tampoco) ponerle atención a lo que dice, porque esa persona no ha entendido nada de la vida, hay tantas cosas pasando en el mundo que no deberíamos preocuparnos por cómo los otros se visten”, afirmó Méndez con mucha razón.

Pame aseguró que ella ya dejó de ser superficial y que sabe que tiene muchas cualidades y que por lucir un chaine o por andar muy maquillada no va a dejar de ser la persona que es hoy en día.