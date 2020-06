“La verdad que me he sentido bastante cómoda, el equipo de producción es buenísimo y se ha encargado de que me sienta segura y tranquila en cada una de las escenas. La película en general tiene un mensaje muy bonito que me encantaría que las personas puedan recibir y aprender de las experiencias por las que pasa Tatiana”, dijo la exmiss Costa Rica.