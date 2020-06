Sí, me han asaltado y cosas de índole sexual, ya que un día un enfermo se me sentó a la par en el bus, empezó a tocarse y yo no pude hacer nada, me quedé paralizada. Este tipo de cosas son las que me motivan a aprender defensa personal porque a muchas mujeres nos pasa que no podemos movernos ni gritar al ver una situación así.