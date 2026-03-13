PANI denuncia a Balerom ante la Fiscalía por aparente contacto indebido con menor de edad

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó este jueves que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el cantante Andrés de la Espriella, conocido artísticamente como Balerom, por supuesto contacto indebido con una menor de edad.

La institución explicó que la gestión ante el Ministerio Público se presentó luego de recibir una denuncia por medio de sus canales oficiales de consulta y denuncia, los cuales incluyen sus redes sociales.

Balerom tiene 50 años y es uno de los cantantes costarricenses más reconocidos del país. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo. (Jose Diaz)

Denuncia fue trasladada a la Fiscalía

El PANI detalló que el caso fue remitido a las autoridades judiciales tras analizar la información recibida.

“El Centro de Orientación e Información del PANI interpuso denuncia ante la Fiscalía de Hechos de Violencia contra Niñas y Niños, con base en denuncia que ingresó a las líneas de consulta y denuncia, que incluyen redes sociales”, indicó la institución por medio de su oficina de prensa.

De esta forma, el caso quedó en manos del sistema judicial para su respectiva investigación.

Publicación en redes encendió el caso

La situación relacionada con Balerom tomó mayor relevancia luego de que el perfil en redes sociales Mujeres Alerta compartiera capturas de aparentes conversaciones que habría sostenido el artista con una menor de edad hace cerca de 15 años.

Según esa publicación, los mensajes habrían sido intercambiados entre el cantante y una mujer que en ese momento tenía 17 años.

Las imágenes difundidas generaron múltiples reacciones en redes sociales y provocaron que el tema escalara hasta las autoridades.

El cantante reaccionó en redes sociales

El propio Balerom se pronunció públicamente luego de que la denuncia circulara en redes sociales.

En su mensaje aseguró que se trataba de ataques personales de los que, según dijo, ha sido víctima en varias ocasiones.

El artista afirmó que estos señalamientos provienen de grupos a los que calificó como “feminazis”.

Sin embargo, el descargo del cantante se publicó horas antes de que el PANI confirmara la denuncia ante la Fiscalía.

El PANI presentó este jueves la denuncia ante la Fiscalía contra Balerom. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

La Teja intentó conocer su posición

La Teja intentó comunicarse con Andrés de la Espriella para conocer su posición sobre la denuncia presentada por el PANI.

No obstante, al cierre de este artículo el artista no había respondido a la consulta.