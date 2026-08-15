Paola Calderón volverá al quirófano una vez más, pero esta vez por algo que debió hacer 15 años atrás

La exmiss Costa Rica Paola Calderón es una de las presentadoras más populares en Guatemala. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica, Paola Calderón, sorprendió a sus seguidores al contar que este año tiene pendiente hacer un cambio importante relacionado con su salud, pero antes quiso asegurarse de que todo estuviera en orden.

La presentadora, quien actualmente triunfa en Guatemala, contó que recientemente se realizó una mamografía, un examen que se hizo por primera vez a los 41 años y que ahora, a los 45 años, volvió a realizarse.

“Supuestamente, es cada año; se me pasó la mano”, comentó entre risas.

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Pero detrás de ese chequeo había una razón especial. Paola explicó que necesita confirmar que todo esté bien antes de someterse a un procedimiento que tiene pendiente desde hace algún tiempo.

“La verdad es que tengo algo que cambiar por acá. Entonces necesitaba revisar que todo estuviera bien antes de hacer ese cambio”, dijo.

Y fue ahí cuando reveló el dato que dejó a más de uno con la boca abierta: lleva 23 o 24 años con sus implantes de seno.

“¿Por qué lo voy a cambiar? Porque tienen 23 o 24 años conmigo. Supuestamente, son cada 10 años”, explicó la tica, quien ya tiene claro que llegó el momento de atender ese asunto.

Paola Calderón se hizo su tercera operación de biopolímeros en enero de este año. (redes/Instagram)

Paola no dio mayores detalles sobre cuándo exactamente se realizará el procedimiento, pero sí dejó claro que forma parte de los pendientes relacionados con su salud.

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Cabe recordar que este año también se realizó una operación más para eliminar los biopolímeros que tiene en sus glúteos, por lo que entrará al quirófano de nuevo.

Así que después de más de dos décadas, Pao se cambiará los implantes mamarios que la han acompañado durante gran parte de su vida.