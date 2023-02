Paola Chacón buscará ser una de las pocas miss CR que pegue en televisión

Bismarck Méndez y Paola Chacón harán yunta en este nuevo programa. Foto: Cortesía. Por Felo Hernández.

Paola Chacón, Miss Costa Rica 2019, está lista para un desafío más en su vida.

Esta vez no será en las pasarelas, tampoco en las calles, donde se ha convertido en una atleta de alto nivel manejando bicicleta.

Más bien, Pao tendrá que ganarle a los nervios, a la ansiedad y a la inexperiencia, pues debutará como presentadora de televisión en el programa Force Masters, de Teletica.

El espacio de concurso se estrena este domingo a las 7 p. m., y por eso nos contó cómo lo vivirá.

-¿Cómo se siente antes de iniciar su primera aventura como presentadora de tele?

Tengo muchos sentimientos encontrados, porque es algo totalmente nuevo para mí, pero me siento muy feliz por la oportunidad y por todo el aprendizaje que esto conlleva.

-¿Qué le parece el formato?

Este formato me encanta, ya que me siento como en mi propio charco, se trata de competencias deportivas, de esfuerzo físico y eso va mucho con mi personalidad y con lo que yo reflejo en mis redes sociales, el Formato está creado para entretener al televidente y sobre todo para motivar e inspirar a muchas personas.

-¿Ha intentado hacer el circuito?

Sí, es un circuito muy entretenido y con diferentes obstáculos, que realmente tienen su gran grado de dificultad.

-¿Esperaba una oportunidad en televisión o fue algo que llegó de sorpresa?

Fue totalmente una sorpresa para mí, en este momento de mi vida no me esperaba esta oportunidad, pero estoy en una etapa de mi vida donde estoy lista para lograr todo lo que Dios y la vida me pongan en el camino.

Paola Chacón lleva tres años metida de lleno en el mundo del ciclismo. Cortesía.

-La vemos muy metida en el deporte, ¿cómo surgió eso y cuánto le ha costado llegar a tener el nivel que tiene?

Desde que tengo veinte años hago ejercicio, pero se puede decir que a partir de que entregué la corona del Miss Costa Rica (2019) me metí más de lleno en el deporte, sobre todo en el ciclismo, que conlleva mucha disciplina, esfuerzo y dedicación. Me ha costado aproximadamente unos dos años poder lograr diferentes títulos importantes en el ciclismo.

-¿Qué tanto ha cambiado desde que fue coronada como Miss Costa Rica?

Yo creo que soy la misma Paola Chacón que ustedes conocieron como reina de belleza, solo que ahora soy una persona más madura, con más conocimiento y más segura de sí misma, pero mi esencia sigue siendo la misma que conquistó el escenario del Miss Costa Rica, el ser reina de belleza sí cambia un poquito la vida, ser (Miss Costa Rica) puedo decir que me ha abierto muchas puertas, como por ejemplo ser la nueva presentadora de un programa televisión, que yo sé que será todo un éxito.

-¿Qué significa tener a Bismarck Méndez como su compañero?

Tener a Biss como compañero es la oportunidad perfecta para aprender de una persona con tanto conocimiento y trayectoria, no puedo negar que siento una pequeña presión (risas) por dar la talla y alcanzar su nivel, pero estoy en un proceso muy bonito de aprender y absorber todo el conocimiento de él y de toda la producción que está detrás de este formato.

-¿Le ha pedido consejos o recomendaciones?

Por supuesto, cuando uno inicia en algo nuevo y distinto a lo que uno generalmente no hace, es muy importante pedir consejos y recomendaciones para mejorar, para mí en estos momentos es como volver a la universidad y espero espero graduarme con honores (risas).

-¿Siente que este podría ser el inicio de una carrera en televisión?

Es una oportunidad única y ahora que Dios, la vida y Teletica me dieron la oportunidad, no la voy a desaprovechar, no será fácil abrirme campo en este ámbito, pero tengo las ganas y los ojos puestos en esta nueva meta profesional.

-¿Qué le manda a decir a la gente para que vea Force Masters?

Les diría que no se pierdan la competencia, que es un programa único e innovador en la televisión costarricense, además que es un formato inspirador, no van a ver equipos ni colores, es un programa 100% competitivo (individual) donde verán muchas personalidades y diferentes disciplinas. No se pierdan el primer programa este domingo 19 de febrero a las 7 p. m. por su Teletica.

Un poco más.

Una gata

Pao viene de coronarse como ganadora en su categoría en la competencia el Gran fondo de Andrey Amador, que se realizó la semana pasada en nuestro país.

Referencia.

El haberse metido a cletear ya la hace una referencia para muchos, incluso desde hace un tiempo es embajadora en el país de la marca inglesa de suplementos SIS, que es top a nivel mundial.

Casada

Chacón se casó hace un año con José Pablo Mora, con quien jaló durante ocho años antes de dar el “Sí, acepto”.